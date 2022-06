La exquisitez de Patti Smith lidera el rock femenino en el cierre del Azkena

Javier Domaica

La exquisitez de Patti Smith lideró este sábado el rock femenino agrupado en el cierre del Azkena Rock de Vitoria, que tuvo la amenaza constante de la lluvia en una tarde noche en la que Suzi Quatro y Emmylou Harris completaron un cartel variado para culminar su 20 aniversario.

Patricia Lee Smith no defraudó en un concierto que se fue calentando por momentos y que acabó con todo el público coreando sus temas.

Arrancó con Redondo Beach a menos revoluciones y en Dancing barefoot destacó el solo de guitarra de Lenny Kaye.

Free money fue el punto de inflexión de un conciertazo lleno de sensibilidad, reivindicación y emoción mostrada por la cantautora de Chicago a la que incluso se le escaparon las lágrimas.

Su banda puso a saltar al respetable con I wanna be your dog, mientras ella se tomaba un respiro y el culmen llegó con los tres últimos temas.

El himno Because the night puso a cantar a los asistentes, que vibraron con Pissing in a River.

Gloria mantuvo en vilo al público del recinto de Mendizabala y el bis llegó con People have the Power junto a Emmylou Harris, para terminar un bolo que creó un atmósfera especial.

El stoner rock de Wicked Wizzard abrió la tercera y última jornada de un Azkena Rock que puso el cierre con 21 bolos para todos los asistentes. Los primeros además pudieron asistir a Joseba Irazoki eta Lagunak y al gran momento de Dewolff, que marcó el paso de los azkeneros.

El norteamericano Israel Nash y los bilbaínos Vulk tomaron el relevo antes de que Emmylou Harris se hiciera con el escenario Respect y pusiera a bailar a todos con su country más puro.

Fue un concierto tranquilo, con temazos de raza y con conversaciones entre el piano y el violín de una banda que acompañó a la poseedora de 12 grammys.

El flojo sonido de Black Mountain y un amago de tormenta ensombrecieron a la banda de Vancouver, que no pudo mostrar la calidad de sus temas a pesar de que Rachel Fannan, otra de las mujeres de la noche, lo intentó con ahínco.

Posteriormente, Suzi Quatro arrancó con fuerza con The Wild One y mostró una vitalidad inusitada a sus 72 años.

Los vientos pusieron el color a una banda liderada por la primera front woman conocida en los setenta, que se atrevió con Rockin' in the Free World de Neil Young y un sonido guitarrero que dio un toque a la recta final de un festival que recuperó con creces las sensaciones previas a la pandemia y se despidió con Michael Monroe y las agrupaciones que pusieron patas arriba el Trashville.