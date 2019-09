La exitosa "La función que sale mal" llega a España con intención de quedarse

"Burbujas" es la palabra clave que elelenco que estrena la próxima semana en España la británica "Lafunción que sale mal", mezcla de Monty Python y Chaplin, ha elegidopara detener la representación porque los actores no paran de gritar"stop" ante la sucesión de incendios, porrazos y caídas que ocurren. "The play who goes wrong" fue estrenada en Londres en 2012 caside forma amateur y en poco más de dos años se convertía en un éxitode tal magnitud que ya se ha representado en 30 países, en ciudadescomo Budapest, París, Roma, Tokio, Estambul, México -donde llevatres temporadas- o Nueva York. "Un actor se dislocó un hombro, otro se rompió un pie, otro selesionó el cuello... Ha habido muchas contusiones en esta obra",reconoce en una entrevista con EFE el director de la versiónespañola, Sean Turner. En España, donde se estrenará en el Teatro de La Latina deMadrid, los "peligros" los correrán Héctor Carballo, Carlos deAustria y Alejandro Vera en los papeles que asumieron sus creadores,los veinteañeros Henry Lewis, Henry Shields y Jonathan Sayer o, loque es lo mismo, Mischief Theatre. Es un montaje, admite Turner, "de mucho riesgo físico y hay cosasque se pueden ir de las manos pero trabajamos muy duro paraevitarlo. El de La Latina es un teatro muy, muy seguro". El británico afirma que no han tenido que hacer "grandes cambios"para su versión española porque se ha hecho un trabajo "maravilloso"de adaptación, de Zenón Recalde, interpretado por un no menos"estupendo 'cast'", del que también forman parte Carla Postigo yNoelia Merlo. La primera vez que Lewis, Shields y Sayer hicieron la función, enel pub Old Red Lion Theater de Londres, de los 20 espectadores queasistieron solo 4 pagaron la entrada a la sala, en la que comotenían que compartir escenario con muchas otras producciones debíanreconstruir cada noche en 20 minutos el decorado, recuerda Turner. Entonces duraba 45 minutos pero tras incorporar como director asu profesor de teatro, Mark Bell, añadieron un segundo acto y losgag se hicieron "más grandes": "de un fuego en un brasero se pasó aun incendio masivo", detalla. La historia de "La función que sale mal", que del pub-teatrosaltó a una sala, la Duchess, del West End donde permanece,"llenando cada noche", desde 2014 es la de unos amigos, suscreadores, colegas desde que estaban en el colegio y fanáticos deBuster Keaton, Charles Chaplin, los Monty Python o series como"Frasier" y "Fawlty Towers" ("Hotel Fawlty"). "Su éxito, que nadie imaginó nunca, radica quizá en susimplicidad y versatilidad, en la recuperación del humor a la viejausanza. Ver cómo los actores lo pasan mal es catártico. Eso de lostropezones, funciona. Es comedia pura, nada de política", precisariéndose de nuevo. En esta parodia de obras de misterio como "La ratonera", un grupode ocho actores que se creen buenísimos protagonizan lo que es unatragedia para ellos y una comedia para el público en la que todo setuerce y retuerce. La producción tuvo un presupuesto de 4 millones de dólares enBroadway, un dato que en España, donde el propósito es logrartambién "larga permanencia", han preferido no desvelar. En "La función que sale mal" se hace todo "a lo grande", yporrazos, caídas y tropiezos caen como una bomba que destruyecuerpos y decorado. Por eso los actores se pasan la obra gritando que hay que pararese "horror" y son tantas las cosas que suceden que cuando hantenido que detener la función por un accidente real el público "nose lo creía y no paraba de reirse", añade asombrado su director.EFE cb/agf