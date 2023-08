Eva Yerbabuena: “Puedes ser buen intérprete pero eso y artista es muy complicado”

Leticia de las Heras Rojo

La bailaora Eva Yerbabuena regresa mañana al Flamenco on Fire con Refracción, espectáculo cargado de emoción en el que ofrece una visión íntima de sí misma a través del arte, ese que según ha señalado en una entrevista con EFE exige amor y pasión ya que puedes ser buen intérprete, pero ser eso y además artista es muy complicado.

Pregunta: ¿Qué va a encontrarse el público sobre el escenario del Flamenco on Fire?

Respuesta: Van a disfrutar de un espectáculo con una carga emocional muy fuerte. En nuestro caso los artistas estamos muy observados y te preguntas qué ven, qué piensan, qué sienten. No solamente van a poder ver la dirección escénica y toda la aportación que ha hecho Juan Cruz de Garaio Esnaola sino que comparte escenario conmigo, me mira desde sus ojos y de alguna manera me obliga a mirarme con los míos propios.

P: ¿Qué papel juega en esta reflexión el espejo?

R: Yo soy una persona a la que no le gustan nada los espejos, nunca me han gustado porque a veces es como si limitaran los sentidos, ves pero no sabes si realmente lo que ves es verdad. A mí me gusta sentir, hacer sentir a través de esa imagen que te puede provocar un espejo. De alguna manera te vuelve a hacer que te mires en ese espejo pero con una ropa que pertenece a los comienzos, te vuelve a poner en esa famosa soleá del año 98, con ese vestido pero con 53 años.

P: Esa Eva de 53 años ¿qué ve cuando se mira al espejo?

R: Yo intento no dejar de ver una persona que ama su trabajo de una manera incondicional, que se siente totalmente querida y que tiene mucho que agradecer porque prácticamente todas las cosas que he pedido y he querido el universo las ha puesto ahí. Veo una persona sencilla que no quiere perder la ilusión.

P: ¿Cree que el flamenco sin emoción tiene alguna razón de ser?

R: Todos tenemos derecho a intentar ser artistas, pero solo a intentarlo, no hay un derecho a serlo y a transmitir, eso es muy complicado. O todo lleva amor por lo que se hace, cariño y una carga emocional fuerte o se puede hacer una interpretación con muchísima técnica. Por eso para mí es tan importante la palabra artista, puedes ser buen intérprete, pero ser eso y además artista es muy complicado.

P: El ser considerada una referencia del baile flamenco, ¿puede llegar a convertirse en una losa?

R: No es fácil, es una responsabilidad inmensa que a veces te quita el sueño pero sobre todo porque yo no quiero fallarme a mí misma. Soy humana y tengo errores como cualquiera, lo que trato es aceptar eso.

P: Si hubiese que ponerle un palo a su carrera sería la soleá, pero ¿ha habido momentos en los que ha llegado sentir que le estaban encasillando ahí?

R: Yo tengo mucho que agradecer a la soleá, me encanta vivirla, interpretarla, sentirla. Es verdad que hay momentos en los que he dicho: Madre mía, que yo no bailo solo por soleá, bailo por seguidilla, por taranto, tango, bulería, prácticamente casi todo.

P: ¿Deja hueco a la improvisación sobre el escenario? ¿O le gusta tenerlo todo bien atado?

R: Me gusta siempre dejar ese hueco a la improvisación, hay veces que aparece y veces que no. Para eso está la técnica, para cuando no aparece estar a la altura. El flamenco tiene un don grandísimo que es el de poderse acercar a cualquier música del mundo y adaptarse, pero depende del estado anímico de la persona que lo interpreta, son sentimientos a flor de piel y muchas veces tú quieres estar a la altura, que aparezca esa magia que llamamos duende y la conexión con el público, pero hay veces que aparece en cantidades grandiosas y otras no.

P: Terminamos con la vista puesta en el futuro, ¿cree que en los jóvenes se mantiene el amor por el flamenco?

R: Sinceramente yo siento que hay mucha juventud acercándose al flamenco pero con muchísimo desconocimiento, preguntas por grandes artistas y hay mucho desconocimiento. Eso para mí es un peligro, tienes que conocer todos los registros que hay en los tres pilares del flamenco y la raíz. EFE

1011914

lhr.mm/lml