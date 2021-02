Eva Hache da voz “sin tapujos” al universo adolescente con “Tú no me conoces”

La humorista y presentadora Eva Hache estrena hoy el programa de pódcast Tú no me conoces, un espacio donde dará voz sin tapujos a los adolescentes sobre temas como las adicciones, la identidad sexual o el uso de las redes sociales.

Una joven que habla sobre su trastorno alimenticio, un chico que sufre acoso o una adolescente con problemas de alcoholismo en su entorno familiar son algunas de las historias que se van a escuchar en este programa que se emite a través de la plataforma Podimo.

Todos ellos jóvenes de la conocida como Generación Z, nacidos en los últimos años de la década de los 90 y los primeros de este milenio, que hablarán de temas como la identidad sexual, la imagen física, el uso de las redes sociales, el dinero, las adicciones, la ecología, la espiritualidad, la pornografía, las relaciones tóxicas, el acoso o el futuro.

En Tú no me conoces se tratarán temas de diversa índole que preocupan y se cuestionan los adolescentes en la actualidad. Desde la manera en que vemos la belleza y la propia imagen física, el sexo y las relaciones tóxicas hasta las adicciones o cómo nos afectan las redes sociales, apuntó en un comunicado la directora de contenido de Podimo en España, Idoia Cantolla.

Será así un espacio donde dialogar libremente, sin que se convierta en una conversación incomoda o difícil para los jóvenes, ya que muchas veces, prefieren no hablar de ello con sus padres o profesores, o incluso, con sus propios amigos y compañeros de clase por miedo o vergüenza, añadió.

El programa es la adaptación del pódcast You Dont Know Me, conducido por la escritora británica Chloe Combi, y tendrá una periodicidad semanal.