EUSKADI.-Trabajadores de espectáculos de Euskadi ven "escasas, fallidas y mal diseñadas" las ayudas públicas al sector

Teknikariok dice que el 60% del sector no está trabajando, los ingresos han bajado de media el 50% y el 15% ni trabaja ni cobra ayudas

El sindicato de trabajadores de espectáculos y eventos en vivo, Teknikariok, ha calificado las ayudas destinadas al sector aprobadas hasta la fecha por las instituciones vascas de "escasas, fallidas, mal diseñadas y de corta duración". También han denunciado que, nueve meses después del cierre de su actividad en Euskadi, están "peor", al tiempo que han criticado "la falta de respuestas y la sucesión de excusas y mentiras recibidas desde las instituciones vascas".

En una comparecencia que han llevado a cabo en el Kafe Plateruena de Durango, recinto que ha anunciado su cierre definitivo, y en el marco del inicio de la Azoka de Durango, los técnicos de espectáculos han querido visibilizar su situación.

Asimismo han trasladado que han hecho una solicitud formal para la elaboración de un estudio de la situación de los trabajadores del sector para que, de manera oficial, desde la Administración al Observatorio de la Cultura y el Gobierno Vasco "puedan ajustar las ayudas y crear medidas concretas".

Sin embargo, tras hablar con los departamentos de Cultura y Trabajo, Eudel y el Observatorio Vasco de la Cultura les han puesto como "excusa" que es muy difícil obtener los datos" cuando, su experiencia demuestra que, sin tener tantos medios, es posible y viable". En otros casos, como la Diputación de Bizkaia, "ni siquiera ha contestado" a sus requerimientos.

Dos representantes de Teknikariok han denunciado "la sucesión de excusas y mentiras que han llegado desde las instituciones y criticado que "nada se mueve por parte de las administraciones públicas, pero, mientras tanto, nuestros principales problemas se agravan cada vez más".

Desde su punto de vista, la reactivación esperada "no llega, los aforos son limitados, el 80% de la actividad ha caído, hemos perdido un año y se nos ha transmitido desde las instituciones que en 2021 no se recuperará la actividad". También han lamentado que no se les consultan y "no existe una mesa intersectorial que pueda solucionar los problemas de manera conjunta".

Ante esto, las respuestas recibidas por su parte se resumen en "excusas constantes a causa de desconocimiento o por falta de interés". Igualmente han explicado que no están como sector bien regulados pero "la administración no nos ha regulado y nosotros no tenemos la capacidad legislativa para hacerlo".

"La situación actual ha derivado en el desamparo de gran parte de los profesionales que no se han podido acoger a las ayudas por no estar sus profesiones reconocidas dentro del sector cultural", han lamentado asimismo.

AYUDAS FALLIDAS

Para Teknikariok, "las ayudas fallidas son de diputaciones, Gobierno Vasco, ayuntamientos y Gobierno estatal; y la solución pasa por la unificación de criterios" porque, tal y como han añadido, "las competencias siempre son de otro departamento, cada vez que hemos pedido soluciones, se nos ha respondido que depende de otros", por lo que entienden que "una mesa intersectorial y un diálogo abierto entre todas las partes solucionarían los problemas de manera efectiva".

En su comunicado, el sindicato ha recordado que "los presupuestos de cultura dependen de los ayuntamientos y no se pueden controlar" y han asegurado que las partidas de cultura "indispensables para paliar la crisis se han derivado a otros sectores sin un criterio unificado ni eficiencia", cuando "la transparencia es clave para el control sobre la actividad económica pública".

Después de recabar datos entre los trabajadores, desde Teknikariok han considerado que "ha sobrado dinero de las ayudas porque no se han solicitado o porque los criterios aplicados al diseño de esas ayudas no responden a la realidad de los trabajadores", lo que ha provocado que no tengan cabida en las mismas.

Además, han denunciado que "se lanzan mentiras" que les perjudican, como hablar de "contagios en los eventos que reducen nuestros aforos forzando una mayor precarización del sector cuando sólo se ha dado un foco en cultura en todo el Estado". "O el verano más cultural que nos han vendido, cuando la realidad demuestra que la contratación ha bajado un 80%", han criticado.

Para Teknikariok, se ha afirmado que "este sector no necesita una respuesta específica" pero, de hecho, las medidas a las que nos someten sí lo son".

Según sus cálculos, la ayuda específica de 2,5 millones para los trabajadores de la cultura "que dijeron que iba a llegar a todos, y que hasta iba a sobrar dinero", se ha traducido en que "solo 3 técnicos en toda la comunidad autónoma la han recibido". Y se han preguntado que "si ha sobrado dinero, ahora irrecuperable cuando más falta hace, significa que ¿ya sabían que las condiciones nos dejaban fuera a casi todos?".

INCERTIDUMBRE

En su comunicado, el sindicato ha afirmado que cada día es una incertidumbre para el sector, donde el 60% de trabajadores de eventos y espectáculos no está trabajando, los ingresos han bajado de media el 50%, contando con las ayudas, y el 15% no tiene ni ayudas ni trabajo.

Debido a esta "dejadez", es posible que, dentro de un año no quede sector, la mitad de nosotros no puede mantenerse 6 meses más y el 75% no va a llegar al año. Esta pérdida de profesionales es inasumible para el mantenimiento del tejido industrial de la cultura" en Euskadi, han denunciado.

En su opinión, aportando entre el 3 y el 5% del PIB, "lo justo sería un rescate acorde a esa cifra, porque es necesario y porque es una inversión. Generamos riqueza, generamos negocio en el turismo, los transportes, la hostelería, impacto en industrias auxiliares, ponemos nuestras ciudades en el mapa, es un beneficio para toda la sociedad y se va a perder si los responsables públicos no ponen remedio" han explicado.

Sin embargo, han lamentado, "otra vez somos los trabajadores los que sufrimos los recortes y consecuencias de la falta de interés y mala gestión por parte de todas las instituciones". Así, han añadido que, "en épocas duras de crisis es cuando los problemas estructurales se hacen evidentes, y vemos que se preocupan más de mantener grandes proyectos e infraestructuras que de asegurarse de que cada familia pueda llegar a fin de mes".

Finalmente, han lamentado que todas estas políticas "están provocando la desaparición del sector y han emplazado a las instituciones a que sean conscientes de que "van camino de pasar a la historia por su inacción como los verdugos que terminaron definitivamente con la cultura vasca, con el tejido laboral vasco de la cultura, eventos y espectáculos".