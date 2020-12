EUSKADI.-Teatro Arriaga estrena este jueves la adaptación de la novela "Los Asquerosos", con Miguel Rellán y Secun de la Rosa

Original del escritor vizcaíno Santiago Lorenzo, ha sido adaptada por Jordi Galcerán y se ofrecerán tres funciones hasta el sábado

El Teatro Arriaga acogerá desde este jueves y hasta el sábado la versión teatral de la novela de Santiago Lorenzo, "Los Asquerosos", publicada en 2018. La adaptación, que ha corrido a cargo de Jordi Galcerán y Jaume Buixo, está protagonizada por los actores Miguel Rellán y Secun de la Rosa, y ha sido dirigida por David Serrano.

Las funciones darán comienzo a las 19.00 horas. El escritor vizcaíno, anteriormente director de cine, Santiago Lorenzo (Portugalete, 1964) publicó la novela en 2018. En ella narra la llegada a un pueblo abandonado de Manuel (Secun de la Rosa), quien tras herir a un policía en un incidente callejero, se da a la fuga temiendo acabar en la cárcel para refugiarse en casa de su tío (Miguel Rellán), situada en una localidad perdida y sin habitantes.

Tras descubrir las bondades de la vida rural, su retiro se ve interrumpido por la llegada de una familia urbanita, a los que bautiza con el término "mochufas", que también deciden disfrutar la vida rural y se instalan en otra de las casas abandonadas del pueblo, denominado Zarzahuriel. Esta convivencia inesperada, tal y como han explicado sus responsables, "trastocará la existencia de Manuel y ensuciará para siempre su paraíso" recién descubierto.

Tal y como han informado desde el Teatro Arraiga, "las historias de Santiago Lorenzo están protagonizadas por personajes que no han encontrado su lugar en el mundo, seres casi siempre inadaptados que no son felices porque no terminan de encajar en una sociedad cada vez más estúpida y materialista".

Para el autor vizcaíno, todos estos personajes integran y pertenecen a una sociedad llena de "mochufas", un término creado por el propio Lorenzo para describir a "esa clase media ostentosa, vulgar, uniforme, consumista, orgullosa de su incultura, acomodada en la estupidez y en el tópico y que se comunica hablando muy alto y con frases hechas".

En opinión de Santiago Lorenzo, "la 'mochufa' es la gente que sueña con ir a Italia para hacerse una foto aguantando el peso de la torre de Pisa; son aquellos que se vuelven locos por celebrar Halloween o San Valentín; los que lloran en los partidos de fútbol; los que adoran las teorías de la conspiración; y los que, en una despedida de soltera, se ponen en la cabeza una diadema coronada con un pene de goma espuma".

Para el autor de la novela ahora adaptada al teatro, "nuestras ciudades están llenas de mochufas" y, lejos de pensar aquello de 'si no puedes con tu enemigo, únete a él', una frase "que amaría cualquier mochufa", lo que Lorenzo defiende en su relato es todo lo contrario: "si no puedes con tu enemigo, huye de él".

Esta es, al menos, la conclusión a la que llega el protagonista, Manuel, que, como todos los anti héroes que aparecen en las novelas de Santiago Lorenzo, es "un perdedor, un hombre solitario y en crisis al que le cuesta horrores hacer amigos, encontrar trabajo y echarse novia, pero al que la vida termina sonriendo al situarle por azares del destino en un pueblo abandonado".