EUSKADI.-Personas sordas piden mascarillas transparentes homologadas para la plena inclusión del alumnado sordo

El movimiento federativo de familias y personas sordas de Euskadi-FEVAPAS (AransGi, Aspasor y Ulertuz) y Euskal Gorrak (Federación Vasca de asociaciones de personas sordas) han considerado "lamentable e intolerable" la falta del material "imprescindible" (mascarillas transparentes homologadas) a puertas del comienzo del curso escolar, no sólo para la "plena inclusión del alumnado sordo en el medio educativo, sino también para la accesibilidad, igualdad de oportunidades y pleno ejercicio de sus derechos de todas las personas con discapacidad auditiva en el resto de ámbitos de la sociedad: sanitario, judicial, ocio, etc.".

En un comunicado, ambos colectivos han alertado de que las mascarillas, protectores faciales, mamparas y la distancia de seguridad por imperativo sanitario "abocan a las personas sordas a una exclusión comunicativa que, una vez más, les aísla e impide interactuar, adecuadamente, con su entorno y la sociedad en general".

En este sentido, han explicado que el uso de la mascarilla higiénica o quirúrgica común supone el incrementar unas "barreras de comunicación ya existentes". "Disminuyen de forma importante la intensidad de la señal auditiva e imposibilitan la lectura labial, distorsionando los sonidos del habla, generando un incremento de pérdida de información terrible tanto con sus compañeros y compañeras como con el profesorado", han precisado.

Según han explicado, las mascarillas transparentes que conocen y han probado hasta ahora "no funcionan: No son transpirables, se empañan muchísimo, no son barreras respiratorias, son de caucho, tienen escasa durabilidad y un alto coste".

"En vísperas de volver a las clases, nos encontramos con que el alumnado sordo en particular y el colectivo de personas con pérdida auditiva en su conjunto, sienten un total abandono por parte de las instituciones públicas vascas", han denunciado.

Por ello, han exigido la búsqueda de soluciones "inmediatas" a esta situación, así como las explicaciones públicas de las medidas que se van a adoptar respecto de las mascarillas transparentes homologadas y otras medidas (EPIs) relacionadas con las barreras de comunicación del alumnado con sordera en el entorno escolar.