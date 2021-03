EUSKADI.-Grupos de pop y rock vizcaínos se unen en un disco benéfico y un concierto solidario para visibilizar la enfermedad ELA

McEnroe, Smile, El Inquilino Comunista, Los Brazos,The Fakeband y Last Fair Deal, entre otros, toman parte en la iniciativa benéfica

La asociación contra la esclerosis lateral amiotrófica, DalecandELA, ha reunido a 18 grupos y artistas vizcaínos de pop y rock para la grabación de un disco solidario para visibilizar a los afectados y las consencuencias de esta enfermedad.

El disco, que saldrá al mercado en verano, se completará con un concierto en otoño en el que participarán las bandas que participan en el proyecto, entre las que se encuentran McEnroe, Smile, El Inquilino Comunista, Los Brazos,The Fakeband y Last Fair Deal, entre otros.

Según han informado en un comunicado fuentes de la asociación, el disco benéfico incluirá 18 temas originales, compuestos y escritos para la ocasión y estará disponible en verano bajo el título de "DalecandELA The Soundtrack".

Las canciones, que sonarán en el festival benéfico previsto para otoño, en una fecha por determinar, han sido inspiradas "en el afán de superación, la lucha ante la adversidad, la esperanza y la amistad y dibujar un mensaje de positividad y optimismo con una clara preferencia: la de saborear la vida, pase lo que pase."

Bajo la producción de Luis Echevarría y Jaime Lafita (fundador de la asociación DalecandELA), en el álbum han tomado parte en torno a un centenar de músicos entre las 18 bandas incluidas, un listado que incluye a formaciones como McEnroe, Smile, El Inquilino Comunista, Los Brazos, The Fakeband, Still River, Last Fair Deal, Lee Perk, Margo Cilker, Nebraska, Los Retros, The Hornies, Keep Calm, The MarshALS, Ontario, Peter & Velas, Amigos de DalecandELA y Tresonrock.

Cada grupo pone su firma a la causa con letra y música con la finalidad de visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica desde una apariencia entusiasta.

El álbum "DalecandELA The Soundtrack" será editado en formato digipack y vinilo edición deluxe y estará a la venta en Plataformas digitales y desde la web www.dalecandela.org el próximo verano. La publicación de este recopilatorio se llevará al directo con la celebración de un festival con la participación de los grupos que forman parte de esta iniciativa benéfica.

Hasta la fecha de su lanzamiento, la asociación publicará vídeo clips de algunas de las canciones y avanzará varios singles del álbum, además de editar un documental de todo el proceso de grabación de que tuvo lugar en los estudios Tío Pete bajo la supervisión técnica de Iñigo Escauriaza.