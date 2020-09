EUSKADI.-Goia defiende que "mantener la actividad cultural es la mejor apuesta que un Ayuntamiento puede hacer"

El Zinemaldia ha registrado unos 62.000 espectadores y con un presupuesto de unos 7 millones prevé cuadrar sus cuentas sin déficit

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha hecho balance de la actividad cultural en la ciudad durante este verano, con la celebración de sus festivales de jazz, cine y la Quincena Musical, así como la programación de Donostia Kultura, y ha destacado que "mantener la actividad cultural es la mejor apuesta que un Ayuntamiento puede hacer" para apoyar al sector cultural. Además, ha puesto en valor que la capital guipuzcoana ha demostrado que "la cultura está en su ADN" y tiene una "huella cultural profunda".

En rueda de prensa en San Sebastián, Goia, acompañado del director de festival de jazz de la ciudad, Miguel Martín, del de cine, José Luis Rebordinos, y del de la Quincena Musical, Patrick Alfaya, ha destacado que la capital guipuzcoana ha demostrado este verano que "apuesta por la cultura también en circunstancias difíciles", como las generadas por la pandemia de covid-19.

El alcalde donostiarra ha recordado que el pasado 29 de abril, en pleno confinamiento por el coronavirus, los principales agentes culturales de la ciudad se reunieron en el Ayuntamiento para ver cómo afrontar una situación tan difícil, en especial para los creadores, y mantener la apuesta de la ciudad por la cultura.

En este sentido, ha señalado que si se hubiera decidido suspender los eventos culturales hubiera sido "tanto como decir que no nos presentábamos a un examen" y ha opinado que "se acertó en la decisión" de mantenerlos y "este verano ha sido una muy buena muestra de ello". A su juicio, la ciudad ha demostrado su "capacidad de adaptación" y "todo el entramado cultural ha brillado a gran altura".

Además, ha aplaudido que lo ha hecho en espacios "seguros" y no se ha registrado ningún foco de covid-19, algo en lo que ha contribuido también "la colaboración de la ciudadanía que entendió lo excepcional de la situación y lo importante de esta apuesta" por la cultura.

En este contexto, Goia ha opinado que "más importante que las ayudas es mantener la actividad cultural de la ciudad". "Es la mejor apuesta que un Ayuntamiento puede hacer" a favor del sector cultural, ha opinado, al tiempo que ha incidido en que este caso, además, ha sido "compartida".

El regidor donostiarra ha cuantificado en "unos cuatro millones" la inversión en actividades culturales en la ciudad durante este verano y ha puesto en valor que "San Sebastián ha demostrado que la cultura está en su ADN y que es una ciudad que apuesta por la cultura aún en circunstancias difíciles", porque tiene "una huella cultural profunda".

JAZZALDIA Y FESTIVAL DE CINE

Por su parte, Martín ha subrayado que el Festival de Jazz de San Sebastián ha sido el primero internacional celebrado tras el inicio de la pandemia y "uno de los pocos que se ha celebrado de forma cien por cien presencial".

Además, ha señalado que el mantenimiento del escenario de la plaza de la Trinidad fue "un objetivo irrenunciable" en esta 55 edición, celebrada el pasado julio, por su "valor simbólico".

También ha recordado la emoción de los artistas participantes en este festival. "He visto llorar prácticamente a la totalidad de los músicos que subieron al escenario", ha indicado, tras señalar que "para muchos era el primer concierto después de muchos meses". Martín ha señalado también que unas 57.000 espectadores siguieron esta edición del Jazzaldia de forma online.

Desde el Zinemaldia, su director, José Luis Rebordinos, ha aseverado que "en esta ciudad y, en general, este país la clase política apuesta por la cultura". Según ha indicado, el presupuesto del Festival de Cine este año será de "algo más de siete millones de euros", frente a los 8,8 previstos, y previsiblemente "van a cuadrar ingresos y gastos". "Prácticamente vamos a acabar sin déficit", ha aseverado, para añadir que están "muy contentos".

En todo caso, ha reconocido que si hubiera que haber cancelado el Zinemaldia semanas antes de su celebración habría un "déficit de 1,5 millones". "Hubo un riesgo pero nos ha salido bien", ha constatado. En cuanto a cifras, ha añadido que en esta 68 edición ha habido la mitad de acreditados, en torno a un 65% en el caso de medios de comunicación y el 40% en invitados e industria y unos 62.000 espectadores, frente a los 178.000 de 2019, es decir una ocupación del 40% con respecto a la anterior edición.

CULTURA SEGURA

Rebordinos también ha reflexionado sobre el hecho de que se hable de la cultura como segura señalando que "nunca tendremos el cien por cien de seguridad".

De este modo, ha defendido que la cultura, los teatros, los cines son "tan seguros como el lugar más seguro" en estos momentos y "puede pasar" que haya un foco de coronavirus, pero "el día que pase no nos tenemos que hundir". "Es importante decirlo", ha subrayado.

Por otro lado, Rebordinos ha mantenido la apuesta por un festival de cine presencial. "No vamos a hacer un festival online", ha asegurado, al tiempo que ha matizado que ello no implica que el Zinemaldia vaya incorporando contenidos online. "Reivindicamos este modelo de festival y vamos a seguir apostando por él", ha insistido.

Finalmente, se ha mostrado convencido de que esta 68 edición no sólo se recordará por el covid-19, sino también por su programación, con películas como 'Beginning', ganadora de la Concha de Oro, 'New order', 'Eté 85', 'Druk', etc. "Hemos salido vivos y no ha habido grandes problemas", ha aplaudido y ha esperado que la Semana de Cine Fantástico y de Terror, que se celebra en octubre, "sea un éxito también".

QUINCENA

Por su parte, Alfaya ha apuntado que la 81 Quincena Musical de San Sebastián ofreció 49 conciertos de los 80 programados inicialmente, antes de la pandemia, y se ha apostado por el "pequeño formato", prescindiendo de grandes orquestas sinfónicas, pero manteniendo "una muy buena calidad artística".

Al respecto, ha indicado que el objetivo principal de esta edición ha sido "inyectar dinero a todo este sector que lo está pasando especialmente mal" y así en agosto se formalizaron unos 500 contratos con intérpretes por un valor total de unos 600.000 euros. También ha agradecido que "el público ha respondido".