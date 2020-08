EUSKADI.-El ministro de Cultura asiste este sábado al último concierto de la 81 Quincena Musical de San Sebastián

Les Musiciens du Louvre ponen el broche final a esta edición bajo la batuta de Marc Minkowski e interpretando a Mozart

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, asistirá esta tarde en el Auditorio Kursaal de San Sebastián al último concierto de la 81 Quincena Musical que ofrecerán Les Musiciens du Louvre, bajo la dirección de Marc Minkowski, interpretando obras de Amadeus Mozart.

El conjunto francés, especializado en la interpretación con instrumentos de época, recala en la capital guipuzcoana desde Grenoble e interpretará, a partir de las 20.00 horas, dos de las sinfonías de la trilogía final de Mozart: la 'Sinfonía no 39 en mi bemol mayor' y la 'Sinfonía no 41 en do mayor', la famosa 'Júpiter'.

Tras cuatro semanas de actividad y alrededor de 45 espectáculos celebrados en San Sebastián y en varias localidades de Gipuzkoa y Álava, la 81 edición de la Quincena llega con este concierto a su fin con la presencia de Les Musiciens du Louvre, la primera orquesta extranjera que actúa en el País Vasco tras el confinamiento por el covid-19. Esta edición ha estado marcada por la presencia de talento local.

Les Musiciens du Louvre, que llegan desde Grenoble, estarándirigidos por su fundador, Marc Minkowski, y ofrecerán un programa íntegramente dedicado a Mozart. Tras estudiar fagot, Marc Minkowski comenzó a dirigir siendo aún muy joven bajo la tutela de Charles Bruck en la Escuela Pierre Monteux de Hancock (Maine). En 1982,a los diecinueve años, fundó Les Musiciens du Louvre, un ensemble destinado a desempeñar un papel muy activo en el relanzamiento de la música barroca.

Además del trabajo junto a su propio grupo, Minkowski ha desarrollado una gran actividad como director de ópera. Ha dirigido, por ejemplo, Platée, Idomeneo, Die Zauberflöte, Ariodante, Giulio Cesare, Iphigénie en Tauride, Mireille y Alceste en la Ópera Nacional de París; La Belle Hélène, La Grande-Duchesse de Gérolstein, Carmen y Die Feen en el Théâtre du Châtelet y La Dame blanche, Pelléas et Mélisande y Die Fledermaus en la Opéra Comique, además de muchos otros títulos en Salzburgo, Bruselas, Zúrich, Venecia, Moscú, Berlín, Ámsterdam, Viena y Aix-en-Provence. Desde 2014 es, además, invitado habitual en el Royal Opera House de Londres y en el Teatro alla Scala de Milán.

Bajo su dirección, Les Musiciens du Louvre, que tiene su sede en el Convento de la Orden de los Mínimos de Grenoble, comenzó explorando tanto la música barroca francesa como Handel, pero con los años fueron ampliando su repertorio para incluir también a autores del Clasicismo e incluso del Romanticismo, interpretados siempre con instrumentos de época y siguiendo los descubrimientos realizados en el seno del movimiento historicista, del que Les Musiciens du Louvre ha sido un agente fundamental en Francia.

Así, en los últimos 30 años han destacado por sus reinterpretaciones de Purcell, Rameau, Haydn, Mozart y, más recientemente, Bach, Schubert y los compositores franceses del siglo XIX como Berlioz, Bizet, Massenet u Offenbach, entre otros. El programa del concierto estará formado por dos de las últimas sinfonías de Mozart, las 'número 39' y '41', compuestas ambas en el verano de 1788.