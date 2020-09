EUSKADI.-El coreógrafo Jon Maya y el escritor Harkaitz Cano diseñan unas galas del 68 Festival de San Sebastián "muy dinámicas"

La distancia "física y mental" generada por el covid-19 será hilo conductor y habrá música, danza, poesía e ilustración

El coreógrafo Jon Maya y el escritor Harkaitz Cano han diseñado las cuatro galas del 68 Festival Internacional de Cine de San Sebastián que comienza este viernes, (inaugural, Premio Donostia, Cine Vasco y clausura), que serán "muy dinámicas, ligeras, juguetonas y luminosas" contarán con música, danza, ilustración y poesía y tendrán la distancia "física y mental", generada por la covid-19 como hilo conductor, según han explicado.

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, Maya y Cano, acompañados de la responsable de comunicación del Zinemaldia, Ruth Pérez de Anuncita, han dado cuenta de los detalles de estos cuatro eventos que tendrán "momentos líricos" y son fruto de un trabajo "colectivo".

Pérez de Anuncita, que ha excusado la ausencia del director del Festival, José Luis Rebordinos, en la comparecencia porque "tenía que recibir a un invitado", ha explicado que las galas de este año se enmarcan en la senda "de galas de autor" de los últimos dos años, con Borja Cobeaga junto a Diego San José y Borja Crespo al frente de las mismas y serán "para disfrutar y emocionarse".

En cuanto a las presencias en esta edición, ha señalado que Gina Gershon y Elena Anaya, protagonistas de la película de Woody Allen 'Rifkin's festival' llegan este jueves, lo mismo que el jurado oficial. Además, ha incidido en la dificultad de confirmar llegadas ya que, este mismo miércoles, "se cayó todo un equipo de una película por un positivo en covid-19".

"A lo largo de la semana quizás tengamos que decir que alguien no podrá llegar", ha reconocido, al tiempo que ha anunciado que, en todo caso, están previstos "dos o tres invitados de hollywood, representación europea y latinoamericana y mucha representación española y vasca".

También ha recordado que habrá alfombra roja estará en el teatro Victoria Eugenia y el Palacio de Congresos Kursaal pero únicamente los fotógrafos y cámaras podrán estar allí trabajando, ya que el público no podrá detenerse en la zona "para evitar aglomeraciones". En este sentido, se ha mostrado confiada en que la gente actuará "con responsabilidad y que el festival se podrá celebrar bien". "No sabemos si los selfies y los autógrafos volverán el año que viene, pero volverán", ha indicado.

Además, a preguntas de los periodistas sobre las medidas para evitar esas posibles aglomeraciones, ha señalado que "siempre ha habido dispositivos policiales igual no tan visibles" y este año habrá "un reforzamiento", pero, en todo caso, "se dirá a la gente amablemente, no de forma coercitiva que no se paren".

GALAS

En cuanto a las galas de este año, Maia ha mostrado una "gran ilusión" poder tener el "honor" de participar en su diseño, algo que supone también una "gran responsabilidad". Además, se ha mostrado "animoso y esperanzado" frente a las dificultades generadas por la situación provocada por la pandemia. "Hemos hecho un trabajo en equipo muy bonito, con Luis Mari Moreno 'El Pirata' en la dirección musical y la ilustradora June San Martín".

"La ilusión ha sido el motor y hemos conformado un equipo muy bonito y muy de casa", ha incidido. Además, ha explicado que las galas serán "muy dinámicas y ligeras", habrá presencia de rostros conocidos como Cayetana Guillén Cuervo, Inma Cuevas o Eneko Sagardoy, música y danza en directo, ésta última de la mano de la compañía Kukai.

LA DISTANCIA

"Las cuatro galas son muy diferentes entre ellas, cumplen diferentes funcionas, pero tienen un hilo conductor narrativo y estético", ha señalado. Ese punto en común será la distancia, "física y mental" generada por el covid-19, "sin olvidar las flores que también tienen mucho protagonismo este año".

Cano ha añadido que el coronavirus "ha cambiado todo, nuestras relaciones, nuestro modo de movernos, nuestros miedos", y ha señalado que no podían "dar la espalda a la pandemia que ha cambiado nuestro software mental y acrecentado nuestros miedos", pero también ha añadido que ese "eje vertebrador" de la distancia será "un hilo muy tenue" que unirá los cuatro eventos y ha recordado que "una gala es lo que es" y tiene "unas exigencias concretas, se agota en un día".