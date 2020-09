EUSKADI.-BLV-ART arranca mañana con performances, teatro, danza y visitas a galerías y espacio de creación de Bilbao la Vieja

La nueva edición del programa BLV-ART, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao en colaboración con distintos agentes culturales del barrio de Bilbao la Vieja, tanto públicos como privados, arráncará este jueves, 10 de septiembre, hasta el día 20, y acogerá diferentes propuestas de performance, teatro, danza y actividades especiales, como visitas guiadas a galerías y espacios de creación de la zona.

BLV-ART, que forma parte del Plan Auzokizuna 2020 que apuesta por la cultura como uno de los elementos dinamizadores para el desarrollo y la rehabilitación integral del barrio, se estrenará este jueves con el estreno en Euskadi de la performance de la compañía catalana Societat Doctor Alonso "Andrei Rublev- versión radiofónica", a las 20.00 horas en Bilborock.

Además, el viernes 11 a las 20.00 horas, en BilbaoArte, Angela Millano, coreógrafa y performer compartirá "Tommy", performance que "parte del deseo de volver a bailar y no parar, y deviene en la investigación de los modos de invocar otros cuerpos haciéndolos emerger en el propio". Se trata de una propuesta-investigación que fue apoyada por Dantzan Bilaka 2019, según ha indicado el Ayuntamiento bilbaíno.

El fin de semana llegará con dos propuestas, una para el sábado 12 a las 19.00 horas en el Museo de Reproducciones, donde Las Bastardas estrenarán "Con+Sumo + Gusto", y otra para el domingo 13, que tendrá lugar en Bilborock a las 19.30 horas, a ritmo de swing, mambo, calypso, y rock 'n' roll de los 50s y "con mucho humor" gracias al teatro-música-performance que Juana Geyser y La Imaginaria banda musical.

La recta final de BLV-ART 2020 continuará el jueves 17 de septiembre con '3er acto' de La Dinamika (Eguzki Zubia), a las 20.00 horas en Bilborock. Al día siguiente, el viernes 18 de septiembre, el Museo de Reproducciones acogerá a las 19.30 horas y a las 20.00 horas una propuesta de danza contemporánea, con la coreógrafa Blanca Arrieta y la representación de "Las sillas" fragmento inicial de la obra completa "Argh!"

El sábado 19 de septiembre será el turno de LOKKE/ Olatz de Andrés con su proyecto Doppelgänger, que parte de una serie de piezas itinerantes para espacios no convencionales que juegan con la idea del doble y la transformación del tiempo. En BLV-ART se presentará "Doppel-Leo", con dos pases a las 19.30 horas y las 20.00 horas en el Museo de Reproducciones.

La clausura de esta nueva edición del programa BLV-ART será triple. Por un lado, Larutan Danza e Input Danza tomarán la mañana del domingo día 20 la Plaza de Bilbao La Vieja. A las 13.00 horas, Larutan mostrará su trabajo de danza "Out of the blue", y a las 13.30 horas Input compartirá otra pieza de danza bajo el título "Imperfectas".

Como broche final, Fusionarte Actividad Artística Sensorial llevará "Sin Piel" al Museo de Reproducciones. Se trata de un estreno absoluto que consta de una actividad artística sensorial de 15 minutos y un coloquio, y tendrá dos pases, uno a las 12.30 horas y otro a las 13.30 horas.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Bilbao, todas las actividades serán con entrada libre hasta completar aforo, y toda la información puede consultarse en bilbaokultura.eus

ARTY WALKS

Por otro lado, 'Arty Walks es una iniciativa que se desarrollará los días 18 y 19 de septiembre, viernes y sábado, a partir de las 18.00 horas y con una duración estimada de dos horas. Se trata de visitas denominadas Arty Walks en las que se explicará el papel de la cultura en la transformación que está viviendo Bilbao La Vieja, y cómo esto ha influido en el desarrollo de una comunidad artística que se está consolidando en la zona.

Además, las personas responsables de los espacios creativos explicarán a quienes participen las características particulares de los mismos y, en el caso de las exposiciones, se podrá dialogar con los artistas sobre sus obras.

Quienes participen en esta edición de Arty Walks (previa inscripción abierta hasta el 13 de septiembre enviando un email a cultura@bilbaocultura.eus) visitarán con artistas lugares de referencia en la zona como Pikara Magazine, proyecto que practica un periodismo que trata todo tipo de temas sociales, políticos y culturales con una mirada feminista; Caóstica, colectivo de profesionales del mundo de la comunicación, producción audiovisual, diseño gráfico y pedagogía; o La Deriva Taller de curiosidades-Lurpeko Bitxiak.

ARTE URBANO

Por otro lado, los próximos 18 y 19 de septiembre, quien participe en Arty Walks podrá visitar también el mural realizado por Ruth Juan, artista barcelonesa afincada en Bilbao, en el Convento de la Concepción. La propia artista será la encargada de presentar la obra, un mural de 100 metros.

El Consistorio bilbaíno ha recordado que los protocolos sanitarios serán de estricto cumplimiento para garantizar la máxima seguridad sanitaria. Asimismo, la mascarilla será obligatoria en todos los eventos que se celebren tanto en espacios cerrados como abiertos.