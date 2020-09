EUSKADI.-Bartas confiesa que fue "muy doloroso" contar la historia de ocupación de su país, Lituania, en 'Sutemose/In the dusk'

El director de cine Arunas Bartas (Siauliai, Lituania, 1964) ha confesado que fue "muy doloroso" contar la historia de resistencia frente a la ocupación soviética en su país, Lituania, tras la Segunda Guerra Mundial, la cual le tocó vivir desde niño, en su película 'Sutemose/In the dusk', que ha presentado en la Sección Oficial del 68 Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En rueda de prensa para presentar su filme, Bartas acompañado de los productores Janja Kralj y Jurga Dikciuviene y otros miembros del equipo de la película, en la que únicamente el 30% son actores profesionales, ha explicado que la historia de Lituania es la "historia de mi país, mi historia".

"Tengo un vínculo muy estrecho a lo que es la mitad del siglo XX, cuando yo nací y mataron al último partisano en esa guerra, mis abuelos, mis tatarabuelos, siempre hablaban sobre esta cuestión, desde que yo era niño", ha relatado.

Bartas ha señalado que Lituania ha estado "mucho tiempo bajo el control de la Unión Soviética". "La ocupación, perder nuestra independencia, me tocaba demasiado de cerca para hacer una película antes, me daba miedo, no es fácil hablar sobre la historia de tu país, fue muy doloroso para mí", ha reconocido.

El cineasta se ha referido también a las dificultades del rodaje, en la nieve, "rompimos tres o cuatro coches", comiendo "lo que podíamos".

'Suitemose/ In the dusk' se sitúa en la Lituania de 1948 para contar la historia de un joven de 19 años, Unte, que es miembro del movimiento partisano que resiste a la ocupación de la unión soviética en un país en ruinas tras la guerra. El protagonista descubre la violencia y la traición.

El cineasta ha señalado que el protagonista "no ve má allá" de la situación que vive, sin embargo, él ha vivido "muchos cambios" en su país, que ahora es "libre". "Había un ambiente después de la segunda guerra mundial, estábamos como encarcelados, había un telón de acero, la gente en occidente no lo puede imaginar, los jóvenes no lo entienden, yo lo sentí de forma muy fuerte, yo estaba presente era un niño, el frente pasaba por las viviendas, teníamos que buscar comida donde pudiéramos", ha recordado.

Además, ha destacado que "no hubo reconstrucción" en Lituania tras la segunda guerra mundial, los edificios estaban "muy anticuados" y fue "muy grisáceo" vivir esa época, una sensación que ha transmitido a través de la fotografía en su filme.