Europa, sus normas y el deseo de escapar a lo pactado en "Inloca"

Con Europa como eje central, "Inloca" traza la trayectoria de hacia dónde vamos como continente, jugando con una palabra, loca, que entraña la "figura de una persona que dice la verdad".

Así lo expresa, Ana Vallés, creadora de la dramaturgia y directora de la obra y de la compañía Matarile que junto al Centro Dramático Nacional produce este espectáculo que se estrena el 21 de enero en el Teatro María Guerrero de Madrid.

Una función que es la segunda parte de la Trilogía de la fragilidad tras "El diablo en la Playa". "Inloca" nos enfrenta a una visión sobre la idea de Europa, salpicada de referencias bibliográficas.

"Me gustaba esa negación con la locura. No queremos ni por un momento estar locos, pero la locura no deja nunca de fascinarnos por esa lucidez que entraña históricamente la figura del loco, aquel que puede decir una verdad" en un discurso sin filtros, "un bufón, el personaje histórico del teatro", ha apuntado este lunes Vallés durante la presentación de la obra.

Según la autora, "Inloca" significa la capacidad de romper las estructuras locas de lenguajes para convivir, "no matarnos unos a otros".

"La fragilidad lo impregna todo y también estas estructuras pactadas que hemos construido para convivir", normas que, asegura, estamos "deseando romper, anhelando un escape a lo pactado" inventando otros lugares que no tengan límites preconcebidos.

La actriz Celeste González asegura que el público que acude al teatro "también viene con límites y condicionado. Se siente más vulnerable porque ya nada es como antes", apunta algo implícito en el texto.

El espectáculo es una propuesta a no cerrar tanto los límites donde el espacio y la luz cuentan tanto como el propio texto. Una puesta en escena concebida para el María Guerrero.

"Queríamos mostrar la desnudez teatral como espacio para habitar", un escenario que harán suyo Vicente Colomar, Ana Cotoré, Antón Coucheiro, Claudia Faci, Celeste González, Alfredo Pérez, Alfredo Rodríguez, Ricardo Santana y Nuria Sotelo.