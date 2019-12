Estopa celebra sus 20 años con una doble sesión en el Palau Sant Jordi

El grupo Estopa, formado por los hermanos David y José Muñoz, celebrará este fin de semana sus 20 años de carrera musical con dos conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Tras agotarse las entradas para mañana en unas semanas, Estopa anunció que haría un segundo concierto el domingo para llevar la Gira Fuego-20 Aniversario a la ciudad condal, donde hace 3 años que no actúa.

Los hermanos Muñoz presentarán las canciones de su nuevo disco y recordarán sus grandes éxitos, canciones que han hecho que Estopa sea uno de los referentes de la música nacional, con más de cinco millones de copias de sus diez discos y de reediciones como la que hicieron en 2005 de su primer disco, "Estopa".

Desde que en 1999 se publicó "La raja de tu falda", el mayor éxito de su primer disco, con el que vendieron alrededor de un millón de ejemplares, el grupo no ha dejado de acumular temas que se han ido convirtiendo en parte de la tradición musical del país.

Por esta razón, durante los dos conciertos en el Palau Sant Jordi no sólo tocará sus nuevas canciones, sino que ofrecerá al público grandes éxitos como "Vinto tinto", "El run run", "Ya no me acuerdo", "Como Camarón", "El del medio de Los Chichos", "Partiendo la pana" o "Me falta aliento".

Esta gira, que mezcla la presentación del nuevo disco y la celebración de los 20 años, empezó el pasado 15 de noviembre en el Navarra Arena de Pamplona con todas las entradas agotadas y siguió visitando las ciudades de Valencia y Málaga, también con dos conciertos como se hará en Barcelona.

Esta noche los hermanos Muñoz actuarán en Zaragoza y después del fin de semana en el Palau Sant Jordi seguirán la gira en Gijón en 21 de diciembre, Madrid en 26 de diciembre, concierto para el que ya no quedan entradas, y, finalmente, en A Coruña el 28 de diciembre.

Una vez terminados los conciertos por España, Estopa hará una pausa hasta el 14 de febrero de 2020, cuando llevará la Gira Fuego-20 Aniversario a la sala Roundhouse de Londres, donde seguirá el mismo esquema de presentación del nuevo disco a la vez que recordarán sus grandes éxitos. EFE.