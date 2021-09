“Esto no es una colección”, antes y después en la carrera de Nacho Lamar

Patricia Simón García

El diseñador aragonés Nacho Lamar (Zaragoza, 1992) inaugura este viernes la XVI edición del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Aragón con Esto no es una colección, una propuesta que supone un antes y un después en su carrera profesional y que refleja la lucha interna por querer conseguir esa identidad como diseñador.

Lamar cuenta, en una entrevista con Efe, que esta colección, integrada por veinte prendas, es una propuesta muy arriesgada en cuanto a combinaciones de color y formas, inspirada en los años ochenta, la moda cosmopolita y que, al mismo tiempo, fusiona el estilo preppy y el urbano.

El propio diseñador ha querido dejar atrás la lana, los materiales nobles o la guata y ha recurrido a materiales cotidianos como el tejido vaquero.

Una colección que pone el foco en la sostenibilidad ya que, por ejemplo, ha reutilizado los calcetines tarados de una empresa para confeccionar un nuevo jersey, dándole así una segunda vida a esas prendas.

El proyecto es un guiño a René Magritte ya que, según dice Lamar, se ha inspirado en artistas conceptuales de otras disciplinas que lo que hacen es jugar con los objetos para crear un lenguaje visual a través de la combinación de objetos, lo que posteriormente el diseñador aragonés ha tratado de traducir a la moda.

Cada una de las confecciones de Esto no es una colección tiene un porqué y un significado, añade.

El diseñador aragonés ha transformado sacos de café en gorros, ha utilizado césped artificial como material para confeccionar una gorra o tela de toalla para hacer una chaqueta que simula una pelota de tenis. Botones hechos con una impresora 3D que se hacen pasar por granos de café o el uso de papel kraft como un tejido más, un material que destaca que ha sido muy difícil de trabajar.

Lamar abrirá con su desfile, a las 22.00 horas de este viernes, la XVI edición del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Aragón, un acto enmarcado dentro de la Fashion Week Aragón 2021. El diseñador aragonés se proclamó ganador de este mismo certamen en el año 2018 con su colección Legado XX.

En mayo de este mismo año, Esto no es una colección le permitió alzarse en representación de Aragón con el Premio Nacional a la Moda para Jóvenes Diseñadores.

Lamar está trabajando en su proyecto personal, su propia marca LAMAR, que según cuenta tenía pensado lanzar el pasado mes de noviembre pero que por la pandemia-19 y otros motivos todavía no ha salido al mercado.

Durante estos meses Lamar se ha estado formando en sastrería. Me ha apasionado la sastrería y he cambiado mi modelo de negocio, agrega.

La marca va a tener dos líneas, una dedicada a la sastrería, enfocada a trabajar con una fecha señalada para ocasiones especiales.

La segunda línea la define como más casual y contemporánea ya que bebe de fuentes más creativas, y no va enfocada a un público en concreto, lo que denomina como moda genderless (sin género).

LAMAR trabajará bajo pedido, en la apuesta de su diseñador por la moda lenta. Lamar adelanta que en unos meses tiene el proyecto de lanzar unas camisas, con el mismo patrón y en cuatro o cinco estilos de tejidos distintos.

El cliente tendrá que esperar más de lo que está acostumbrado, ya que es un producto artesanal, unas prendas que van enfocadas a conectar con la persona.

Me he sacrificado tanto que he descartado cosas de mi vida y ahora esta es mi vida, afirma Lamar, quien cuenta que sus planes ahora son centrarse en su marca, además de poner su foco de atención en la sastrería.

El juego de jóvenes diseñadores lo he pasado, dice Lamar, que considera que ahora le toca dar ese paso a profesional, lo que implica mucho tiempo, concentración absoluta y solvencia económica.