Este es el insulto en catalán que no tiene traducción al español y que a más de uno le será útil

El Diccionari general de la llengua catalana tiene 88.500 entradas, mientras que si sumamos las del valenciano y el balear, el total es de 160.000. El euksera se estima que cuenta con un total de alrededor de 100.000 palabras, mientras que el gallego se queda en 50.000, según recoge la Real Academia Gallega.









A todo ello podemos sumarle todas las del castellano y, cómo no, el argot de cada territorio y provincia que desarrolla sus propias expresiones y dará una cantidad considerable de formas de criticar a otras personas. No obstante, y aunque el número probablemente sea de muchas decenas de maneras, todas suelen traducirse de alguna forma siempre al español. En Andalucía suele usarse la expresión 'vaina' como lo que sería un 'tonto', o un 'txoriburu' sería un 'cabeza de pájaro'. No obstante, hay un término del catalán para insultar que realmente no tiene traducción directa para los hispanohablantes pero que, a buen seguro, a más de uno le resultará útil.





El insulto catalán que no tiene traducción al español



Y no, no nos referimos a 'botifler', la expresión con la que muchos catalanes usan para referirse a los “traidores” y que viene heredado de la Guerra de Sucesión Española, aunque ganara más fama en 2017. La palabra es 'pixapins' y se trata de un adjetivo que en la región catalana se emplea para difinir (aunque en realidad es más un insulto) a aquellos habitantes de Barcelona o de cualquier otra ciudad que aprovechen el fin de semana para viajar a la montaña o sencillamente a zonas rurales.









El Diccionari general de la llengua catalana lo define como “Persona de ciudad que acude al campo los fines de semana o en vacaciones”. A falta de una palabra mejor, en español sería algo así como un “dominguero”. Otras expresiones del catalán que son difíciles de traducir son 'Déu n’hi do' que significa “Dios le dé”, aunque realmente se emplea para mostrar asombro. También 'pixar fora de test' no es fácil de explicar pero sería algo así como “mear fuera del tiesto”.





Otros insultos regionales con difícil traducción



No obstante, Cataluña no es la única comunidad autónoma con formas peculiares para criticarnos unos a otros. De hecho, otra región con un rico vocabulario para expresiones 'faltonas' es Andalucía. Incluso en Málaga existe una muy popular entre los habitantes de la Costa del Sol que tiene su origen histórico propio. Se trata de la palabra 'merdellón', y se usa peculiarmente para referirse a esas personas que se les considera o de 'clase baja' u 'horteras'.









Y, peculiarmente, se trata de un insulto que tiene sus comienzos en la Guerra de Independencia Española, durante la ocupación francesa del territorio de la península. Y es que, ya sea por roces o por circunstancias de un conflicto bélico, los franceses se acostumbraron a llamar a algunos malagueños como merde gens, lo que se traduce como “gente de mierda”. Así, los habitantes de la ciudad se empaparon de ese hábito y se lo quedaron para sí mismos. Suponemos que antes lo emplearían de vuelta para referirse a los franceses.