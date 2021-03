El estatuto del artista será "un gran hito", pero sigue sin fecha concreta

El ministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribes ha dicho este miércoles en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados que el futuro estatuto del artista será "un gran hito" de esta legislatura, pero que su creación todavía no tiene una fecha concreta.

El ministro ha anunciado también que el lunes 5 de abril tiene previsto reunirse con los ministros de Ciencia e Innovación y de Universidades para empezar a dar forma a la futura Ley de Mecenazgo.

"Queremos apostar firmemente por el mecenazgo y por mejorar los incentivos fiscales para los rodajes, para tratar de atraer a todo este mundo a nuestro país al tiempo que fomentar la producción propia, dar más protagonismo a los productores independientes y proyectar también nuestras lenguas e identidades hacia fuera", ha remarcado.

Volviendo al estatuto del artista, Uribes ha confesado que su intención es ir creándolo "poco a poco" y "de abajo hacia arriba", es decir, "ir introduciendo medidas conforme se vayan necesitando y en consonancia con todos los ministerios".

También ha recordado la última medida acordada en este aspecto: compatibilizar los pensiones por jubilación de los creadores y escritores con los derechos de autor, como respuesta a una "demanda histórica", y que su objetivo es que esos derechos de autor "puedan ser también compatibles con las pensiones por discapacidad o invalidez".

"Estamos en conversaciones con la ministra de Trabajo para ir dando forma a lo que consideramos va a ser uno de los grandes hitos de esta legislatura y, precisamente por eso, por responsabilidad y porque queremos hacer bien las cosas, no voy a dar todavía una fecha para su puesta en marcha", ha añadido Uribes.

El titular de Cultura y Deporte ha hecho un repaso a todas las iniciativas y medidas puestas en marcha por el Gobierno para ayudar al sector cultural; los dos decretos de marzo del año pasado, las partidas dedicadas de los Presupuestos Generales del Estado y de los fondos europeos, y el decreto más reciente del pasado 12 de marzo.

"Nuestro compromiso era no dejar a nadie atrás y ayudar a todos los sectores económicos castigados por la crisis al tiempo de ir estableciendo la idea de 'cultura segura' para evitar cierres y seguir dando vida a un sector, el cultural, que en otros países europeos se ha visto mucho más castigado", ha afirmado.

En este sentido ha dado a las gracias a "todos" los consejeros de las comunidades autónomas por su implicación en esta cogobernanza y para tratar de no cerrar la cultura. Además, ha remarcado que "jamás en la historia de este país en una situación de crisis se ha producido un despliegue de esta naturaleza de apoyo desde el Estado".

Ha abordado los derechos de autor con la propuesta de la transposición de directiva del Copyright.

"El mundo del audiovisual, del libro y de la música están cómodos en nuestro modelo vigente. No hay debate. La transposición que hagamos no puede trastocar nada de estos sectores. El problema viene con los editores de prensa. Lo que es seguro es que, hagamos lo que hagamos, podemos garantizar que habrá transparencia, y evitaremos toda situación de abuso y competencia desleal", ha manifestado.

Sobre el debate de la tauromaquia y las ayudas a profesionales taurinos ha vuelto a insistir en que "hay que cumplir la ley"; y sobre la libertad de expresión, por la que también ha sido preguntado, ha dicho que: "Ningún derecho es ilimitado".

Finalmente, sobre si va a integrar las listas de Ángel Gabilondo a las elecciones de la Comunidad de Madrid ha sido tajante: "Siempre suelo decir que sí a todo lo que me propone el partido y mi secretario general. En este sentido no se me ha propuesto nada y me han comunicado que siga en este puesto de ministro".