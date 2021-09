La estadounidense Joyce DiDonato abrirá la temporada del Palau de la Música

La mezzosoprano norteamericana Joyce DiDonato inaugura el próximo lunes, día 20, la nueva temporada del Palau de la Música Catalana con el programa "My favorite things", un viaje a través de autores antiguos y modernos del Barroco, según ha informado la institución barcelonesa.

La cantante regresa al escenario del edificio modernista para iniciar un proyecto de "largo recorrido" en el que explorará todos sus registros musicales en temporadas sucesivas.

En la audición del lunes, que tuvo que cancelarse en la primavera de 2020 por la irrupción de la pandemia de coronavirus, estará acompañada por la orquesta Il Pomo d'Oro, bajo la dirección de la concertino Zefira Valovova.

Enmarcado en el ciclo "Palau Grans Veus", se trata de un concierto que la mezzosoprano presentó en agosto pasado en los festivales de Salzburgo (Austria) y Edimburgo (Gran Bretaña), y la pasada semana en Bucarest (Rumanía) y Amberes (Bélgica).

El programa recorre dos siglos de música del Barroco y se dividirá en dos partes, "Gli antichi" (Los antiguos) y "I moderni" (Los modernos).

Enamorada de Barcelona, según ha confesado, la norteamericana debutó en el Palau en enero de este año, en plena pandemia, con un programa dedicado a arias de ópera, lied y canción de cabaré, en una actuación dedicada a las personas que sufrieron en soledad y aislamiento los días del confinamiento del año pasado.

Para la próxima temporada, está previsto que DiDonato presente su nuevo proyecto con Il Pomo d'Oro, "Eden", donde explorará la grandeza, el poder y el misterio de la naturaleza, mientras que en la temporada 2023-2024 regresará con "Dido & Aeneas", de Purcell.

Nacida en Kansas, está considerada como una de las cantantes más importantes de la actualidad, llegando a proclamar el New Yorker que es "quizá la cantante más potente de su generación".

Reclamada en los circuitos de conciertos y recitales de todo el mundo, últimamente ha hecho residencias en el Carnegie Hall y el Barbican Center de Londres, además de numerosas giras, y fue solista invitada en "Last Night of the Proms", que se celebra en Reino Unido.

Artista en exclusiva de Erato-Warner Classics, a lo largo de su trayectoria ha recibido diferentes distinciones como la International Opera Award.