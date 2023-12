'Esta ambición desmedida' de C. Tangana llega en enero a Movistar Plus+ en tres capítulos

'Esta ambición desmedida', la película documental que narraba los cuatro años de transformación artística y auge de C. Tangana en torno al disco 'El madrileño', llegará en enero a Movistar Plus+ transformada en una serie de tres capítulos.

Dirigida por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, con la producción de Little Spain, hará honor así a su apostilla en el título como 'Tragedia en tres actos', con una primera entrega que podrá disfrutarse el 22 de enero, la segunda el 29 y la última el 5 de febrero.

La que es la primera producción audiovisual con el sello de C. Tangana, nominada a mejor película documental en los próximos Premios Goya, narra el éxito del disco 'El madrileño' y el montaje de la espectacular y revolucionaria gira de presentación del mismo.

Así, en su metraje se asiste desde la grabación de las canciones en Cuba hasta la conceptualización del 'show', la hostilidad de las negociaciones, los ensayos, momentos íntimos de celebración y los reiterados imprevistos que a punto estuvieron de truncar su desarrollo.

Una de las principales premisas del documental, retitulado 'Esta ambición desmedida. La serie' en su desembarco en Movistar Plus+, es de hecho su acceso al lado más íntimo del músico, con escenas junto a su equipo, su pareja o su madre (que define a su hijo como "un vago").

"Me veo muy expuesto", convino el músico madrileño en una entrevista con EFE antes de reconocer las ganas que tuvo de vetar algunas de las imágenes. "Me remueve mucho verme enfadado con miembros de mi equipo y nunca lo habría puesto en una pantalla de cine. Por otro lado, todo el mundo discute con su familia", afirmó, para subrayar que hizo su trabajo de aceptación. "Y me he abrazado", apuntó.