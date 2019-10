Espido Freire: "Las inspecciones de Hacienda a los autores han sido constantes y, en ocasiones, devastadoras"

La escritora Espido Freire, que publica nueva novela 'De la melancolía' (Planeta), ha lamentado que las inspecciones de Hacienda a autores españoles hayan sido "constantes" en los últimos años y "en ocasiones devastadoras".

Freire ha matizado en una entrevista con Europa Press que en su caso --con una empresa "productiva" durante diez años-- no ha tenido "ningún problema" con Hacienda, si bien sí ha observado cómo "gran parte de los compañeros" han tenido esos problemas por crear una empresa "que en su momento se dijo que era legal".

La autora responde de esta manera al ser preguntada por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que permite a Mara Torres aplicar la reducción del 40% sobre los impuestos del Premio Planeta. Freire ganó el Premio Planeta en 1999 con 25 años, gracias a su obra 'Melocotones helados'.

"Ojalá el caso de Mara Torres siente precedente, porque tributar de esa manera es sangrante: mi premio Planeta se tributó al 52%. Yo no he tenido problemas con Hacienda y no quisiera que esto quedara como una queja o una excusa, pero cualquiera diría que no es lo más justo", ha señalado.

La novelista ha recordado cómo los "cambios de criterios no suficientemente explicados" por parte de Hacienda, acompañados de una "bajada brusca de ingresos" con la crisis, ha llevado a muchos autores a "unos extremos muy desesperados". "Además, con la sensación de que gozábamos de poca simpatía porque daba la impresión que lo que había ocurrido era un fraude", ha añadido.

En 'De la melancolía', Freire cuenta la historia de Elena, una mujer que cae en una depresión tras una ruptura sentimental con su pareja de toda la vida. Las personas de las que se rodea en este periodo le servirán para salir adelante de una "enfermedad con una fuerza tan destructiva que puede llevar a la muerte".

LA DEPRESIÓN

La propia autora ya confesó hace seis años haber pasado por una depresión --"gracias a Dios ya superada"-- y cree en el poder de verbalizar estas tiuaciones y evitar "el tabú". "Si de lo que uno ha experimentado puede sacar un provecho, bienvenido sea, aunque no se debe esperar heroismo de quien está enfermo. Muchos lectores me agradecieron en su momento que fuera tan franca", ha destacado.

En cierta manera, esta historia habla del 'empoderamiento' de la mujer, una palabra que a Freire no le gusta como tal, aunque sí su significado. "Desde antes de empezar a escribir me encontraba cercana a los principios feministas y eso no ha cambiado en los últimos años, se ha agudizado", ha resaltado.

Freire ha explicado que a lo largo de su carrera literaria no ha sufrido ningún perjuicio por el hecho de ser mujer, aunque apunta a los medios de comunicación. "Empecé muy joven y la acogida de los autores más mayores fue ejemplar. Pero por parte de los medios de comunicación ha sido irregular: en ocasiones me hubiera gustado que todo estuviera menos condicionado por mi aspecto físico o las expectativas generadas", ha lamentado.

'OLÉ' POR CRISTINA MORALES

La autora también ha tenido palabras para la reciente Premio Nacional de Narrativa, Cristina Morales, quien en declaraciones a Europa Press afirmó que "es una alegría que haya fuego en vez de tiendas y cafeterías abiertas" en Cataluña.

"No sé cuál es el caso de Cristina, pero su talento esta sobradamente comprobado. Si ella ha sido consciente de lo que estaba diciendo, 'olé' por ella, y si sus declaraciones han sido sacades de contexto, quizás es el momento de reflexionar sobre qué se hace con una artista joven", ha concluido.