Esperanza Roy y Javier Aguirre, Medalla de Oro de la Academia de Cine

Esperanza Roy y Javier Aguirre han sido reconocidos este lunes con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España por ser "dos miembros del sector cinematográfico con muchos años de oficio", según ha anunciado esta institución.

"Me hace muy feliz la Medalla al lado de Javier. Estoy encantada de haberme dedicado a esta profesión de la que he gozado muchísimo y de la que me retiré voluntariamente. Es como un regalo que no esperas que me ha dado la familia del cine", ha declarado la actriz minutos después de conocer la noticia, según ha informado la Academia de Cine.

Se trata de la segunda vez, desde la creación de la Medalla de Oro, que se reconoce conjuntamente a dos profesionales de nuestro cine en 2015 este premio fue para Aitana Sánchez-Gijón y Juan Diego-.

Según ha informado también la Academia, Roy (Madrid, 1935) ha trabajado en "todos los géneros", desde comedias costumbristas a películas de terror pasando por obras dramáticas, clásicos y teatro de revista; y con más de 60 películas, varias series de televisión y numerosas funciones de teatro "tiene una de las trayectorias más singulares del cine y la escena española".

Además, esta "versátil intérprete" rodó por primera vez en España la obra de Dario Fo, "Aquí no paga nadie", además de otras cintas con Manolo Summers, Pedro Lazaga, Carlos Saura, Rafael Gil, Jess Franco, Mariano Ozores, Eloy de la Iglesia, Pedro Masó, José Luis García Sánchez, Dunia Ayaso y Félix Sabroso o Javier Aguirre, su pareja a cuyas órdenes interpretó "Carne apaleada", "Vida perra", "La monja alférez" y "Medea 2".

Por su parte, la Academia ha destacado de Javier Aguirre su "cine personal y poco habitual", aunque haya tenido varios éxitos de taquilla.

Realizador, guionista, productor y director de fotografía, al cineasta donostiarra siempre le ha interesado el "anticine, según su propia definición, e indagar en el lenguaje.

En su ecléctica filmografía, que supera los 80 títulos, figuran "Una vez al año ser hippy no hace daño", "Pierna creciente, falda menguante", "Soltera y madre en la vida", "De profesión sus labores", "Esposa de día, amante de noche", "En busca del huevo perdido"; películas rodadas con Los Bravos, Raphael, María Jesús y su acordeón, el grupo Parchís y Martes y Trece.

También fue creador del monólogo "Vida perra; y Variaciones 1/113", que reproduce 113 veces, con ligeras alteraciones, el beso entre Javier Bardem e Inés Sastre, ha añadido la Academia.