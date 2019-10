El espectador "en la antesala" de la fotografía de Montserrat Soto

Inés Escario

Las instantáneas de Montserrat Soto, Premio Nacional de Fotografía 2019, casi nunca tienen personajes. Su intención es situar al espectador "en la antesala" a través de imágenes que incitan a entrar en ese espacio de pensamiento.

"Cuando el espectador ve una imagen con un personaje dentro, se excluye, porque ya es el espacio del personaje. Pero cuando no hay nadie, puede ser su espacio", explica en una entrevista con Efe Soto, que recibió la noticia inesperada del premio durante su reciente participación en el Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín (Teruel).

El galardón, que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte y está dotado con 30.000 euros, económicamente le vendrá "muy bien", apunta, y también supone el reconocimiento por parte de los profesionales, a quienes "que siempre adula".

"Pero no más, no soy muy dada a creerme todas estas cosas", confiesa Soto (Barcelona, 1961), quien ha sido distinguida por el jurado por "su interés en la investigación en el lenguaje de la fotografía y el vídeo, con el fin de llevarlos a un espacio expandido".

La artista trabaja normalmente en formato series y en dos líneas de investigación "claras y distantes": reflexiones sobre los espacios del arte (su entorno más cercano) y el paisaje a través del viaje, que le permite moverse "por los lugares donde el hombre habita".

"Desde el paisaje abrupto hasta los espacios de los entornos de las grandes ciudades", indica la recién galardonada, que en estos momentos trabaja en el proyecto 'Doom City' ('Ciudad condenada'), una exposición de fotografía que va más allá y que incluye videoinstalaciones, señalizaciones, esculturas, libros de viaje y banderas.

Un proyecto que comenzó en 2004, a partir de su trabajo 'Del hombre nómada al hombre sin ciudad', y que recoge instantáneas tomadas en Madrid, Barcelona, Damasco, Sao Paulo, Nueva York, Caracas, Namibia, La Habana, Túnez, Jerusalén y la ciudad de Pompeya para "ver las formas resolutivas individuales y colectivas que generan la relación con los demás hombres".

Sin embargo, en sus fotografías no hay hombres: "Normalmente no utilizo personas, no las introduzco. A mí me interesa mucho presentar esos pequeños detalles, resoluciones individuales y colectivas que quedan en los espacios".

"Me interesa mucho la idea de espacio y, si quería trabajar en los entornos, tenía que ser sin personajes", añade antes de ahondar en este concepto con un ejemplo.

Cuenta que una vez hizo un ejercicio en una iglesia románica del Pirineo de Lérida: "Vacié toda una iglesia e hice una foto. Eran maravillosas las imágenes que salían, veías todo lo que pasaba en las paredes, en el suelo, el espacio, el tiempo... Había como un halo muy íntimo".

Después, continúa, hizo la misma foto pero con la virgen en medio y, de repente, el espacio desapareció: solo existía la virgen. Hizo una tercera serie con otros elementos y, entonces, solo se observaba la relación entre ellos, la comparación de tamaños, de colores.

"Pero el espacio no está, desaparece. Es una cosa muy secundaria", ilustra la fotógrafa catalana, quien no esconde su "preocupación por los pequeños detalles".

"Me preparo mucho teóricamente, cuando ya estás en los sitios tienes que saber qué estás buscando. Pero hay cosas que te sorprenden y las aceptas, las recoges y las archivas", relata.

Un archivo en el que el vacío es uno de los elementos preponderantes para, como celebra el jurado, atender especialmente al punto de vista del espectador y, como manifiesta ella misma, situarlo "en la antesala" del espacio fotografiado.