La española Gisela cantará en los Oscar el tema de "Frozen 2"

¡Bombazo! La cantante Gisela, concursante de "Operación Triunfo" en su primera edición, va a cantar en la gala de los Oscar de este domingo. La 'triunfita' formará parte de un show donde las Elsas de todo el mundo rendirán homenaje a la saga "Frozen 2".

En un comunicado de la Academia de Hollywood se anuncia que las voces de Frozen 2 de Dinamarca, Alemania, Japón, Latinoamérica, Noruega, Polonia, Rusia, España y Tailandia se unirán a Idina Menzel y Aurora en el escenario para una "inolvidable" actuación de "Into the Unknown". El tema es candidato a la estatuilla a mejor canción original.

The voices of #Frozen2’s Elsa from Denmark, Germany, Japan, Latin America, Norway, Poland, Russia, Spain and Thailand will join @idinamenzel and @AURORAmusic on stage for an unforgettable performance of “Into the Unknown” at the #Oscars. pic.twitter.com/3G41ROfYT7