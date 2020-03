El español "Summer in Mara" y lo nuevo de Hello Games,llegan a Switch en 2020

"The Last Campfire", el nuevo proyecto de Hello Games, el juego de rol "Baldo" o las secuelas "PixelJunk Eden 2" y "Exit the Dugeon", y la española "Summer in Mara", son algunos de la veintena de títulos independientes que llegarán a lo largo de 2020 a Nintendo Switch en Europa.

La compañía japonesa ha anunciado hoy estas nuevas incorporaciones a su catálogo con un Nintendo Direct, el formato con el que habitualmente anuncia las incorporaciones de sus videojuegos de creadores independientes.

"Exit the Dugeon" es un juego de disparos de Dodge Roll y Singlecore Games, que retoma la historia justo donde lo dejó "Enter the Gungeon". Cada héroe, que juega con un arma que cambia constantemente, deberá ascender por un mazmorra y escapar siguiendo una ruta única llena de peligros. El título llega hoy a la plataforma.

En un tono más conmovedor, Hello Games, los creadores de "No man's Sky", han ideado "The Last Campfire", un relato sobre la esperanza plagado de paisajes salvajes, peculiares lugareños, extrañas bestias y ruinas misteriosas, que llegará este verano.

En esa misma época del año llegará "Blue Fire", una historia para explorar templos místicos, supervivientes y misiones extrañas en el desolado reino de Penumbra. El juego, creado por Robi Studios llega en exclusiva para Nintendo.

La presencia española de este Nintendo Direct llegará esta primavera de la mano del estudio valenciano Chibigy con "Summer in Mara". Los jugadores se ocuparán de su propia isla y explorarán el océano en esta gran aventura que combina la gestión de recursos, la creación de objetos y la exploración.

El género de disparos estará representado este año con "Quantum League", una vuelta de tuerca del estudio Nimble Giant con bucles temporales que llegará a final de año. Los jugadores compiten en línea dentro de un bucle temporal, lo que les permite aliarse con su yo del pasado y del futuro.

Este verano estará disponible "PixelJunk Eden 2", de Q-Games, una secuela en la que los jugadores deben saltar, girar, balancearse y acabar con los invasores para recoger polen y hacer que los jardines florezcan de nuevo, acompañados por el arte y la música del artista Baiyon, que crea una sensación similar a la sinestesia.

A lo largo de este año también llegarán "The Good Life", una estrambótica historia de White Owls, el juego de cartas "Faeria" (primavera), "I am dead" (a lo largo de 2020), "Eldest Souls" (verano), "Moving out", un videojuego de estrategia sobre mudanzas (28 de abril), "Sky Racket" (ya disponible), "B.ARK" (final de año) y "Cyanide & Happiness Freakpocalypse: Part 1" (verano). EFE