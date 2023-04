"España. Retrato de un país", un recorrido por nuestro lado más auténtico

Pilar Martín.

Recorrer España de la mano de fotógrafos como Cristina García Rodero, Carlos Spottorno o Sofía Moro es posible gracias a "España. Retrato de un país", un libro con 100 instantáneas que recorren nuestra geografía para recordar que somos un país "humano, amable, diverso".

Así define estas fotografías, divididas en las cuatro estaciones del año, el fotógrafo Carlos Spottorno, uno de los 35 artistas de esta nómina de capturadores de la belleza que han aportado su material para este libro editado por La Fábrica La Fábrica, en colaboración con el Instituto de Turismo de España.

Un volumen que construye un relato en imágenes de la España del siglo XXI y que llega para compararlo por el que fue editado con el mismo objetivo en 1987: "lo que demuestra es que hemos cambiado mucho y la portada del libro refleja ese cambio".

Se refiere Spottorno a la fotografía de Estela de Castro llamada "Familia", en la que hay dos madres con sus dos hijos y sus cinco mascotas.

"En eso hemos cambiado (...) aquí hay una presencia más rural que urbana, está más centrado en lo rural, en lo urbano pero amable, una visión amable de España, no intelectualizada. Tiene una edición humana, amable, diversa. Son fotos ventana donde se fotografía lo de fuera y no tanto lo de dentro, donde el fotógrafo no es tan protagonista", ha explicado este fotógrafo autor de libros como "No vuelvas a Roma".

Es así porque en este libro podremos recordar que aún hay niños que se bañan en los ríos, que existen también pequeñas "Moncloas" donde los mayores arreglan el país, o que hubo un tiempo (no tan lejano) en el que las Tablas de Daimiel tenían agua.

"Este libro muestra la España que es, auténtica, y la que nos gusta", matiza Spottorno quien aporta cuatro fotos que nos llevan hasta un paseo en bicicleta por el pueblo granadino de Guadix, una panorámica de las Hoces del Río Riaza, el momento en el que descuelgan un cuadro en el Museo de Bellas Artes de Bilbao u otra de ese paraje de Daimiel.

Para regalar o para regalarse, "España. Retrato de un país" nos lleva también a esos lugares donde la vida es más tranquila, donde el ritmo no lo marca el claxon de los coches, territorios por los que han pasado también para capturarlos en sus objetivos otros artistas como Xurxo Lobato, Samuel Aranda, Miguel Trillo, Matías Costa, Carmela García, Eduardo Nave, Gloria Oyarzábal o José María Alguersuari.

Ellos son los que muestra parte del patrimonio cultural de nuestro país, como la visión de Las Fallas, de David Jiménez o Cristina García Rodero; los Carnavales, de Xurxo Lobato; la Semana Santa, desde el objetivo de Manuel Naranjo Martell o la Romería del Rocío, de Aitor Lara. A estas se suman también las tradiciones de la nueva España, como la celebración del Año Nuevo Chino, con una fotografía de Rafael Trapiello.

Con prólogo de la escritora Elvira Sastre La Fábrica y Turespaña pretenden explicar "a locales y foráneos" lo que es nuestro país, lo que nos interesa a los que la habitamos.

Junto con estas imágenes profesionales, el libro se completa con las fotografías ganadoras de la convocatoria pública "España, retrato de un país", organizada en el marco de PHotoESPAÑA. Son 19 imágenes, una por cada comunidad autónoma y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El libro se distribuirá internacionalmente a partir de este verano y se difundirá también a través de las 33 oficinas de turismo que Turespaña tiene repartidas por diferentes países con el objetivo de promocionar España como destino turístico.