El Espacio Fundación Telefónica da a conocer las "vidas creativas" del fotógrafo William Klein, "visionario y radical"

El Espacio Fundación Telefónica da a conocer en una exposición las "vidas creativas" del fotógrafo William Klein en la primera gran retrospectiva en España dedicada al neoyorquino, que podrá visitarse desde el 8 de junio hasta el 22 de septiembre.

Comisariada por Raphaëlle Stopin, la exposición propone unir todos los segmentos de la obra pictórica, fotográfica, gráfica y cinematográfica del artista, para lo que reúne cerca de 200 piezas entre pinturas, fotografías, documentos, películas, maquetas y prototipos para mostrar las diferentes facetas de este artista.

Klein (Nueva York, 1928) revolucionó la historia de la fotografía, estableciendo las bases de una estética moderna en contacto directo con una sociedad de posguerra aún por reconstruir, imaginar y soñar que todavía pervive.

Empezó a mediados de la década de los años 1950, tras estudiar en la Sorbona y frecuentar los talleres de André Lhote y Fernand Léger. En 1952, por invitación del director italiano de teatro Giorgio Strehler, expone en Milán en el Teatro Piccolo; más tarde en la Galleria del Milione y realiza una serie de pinturas murales abstractas para arquitectos italianos.

Uno de ellos, Angelo Mangiarotti, le encarga paneles murales en blanco y negro. En respuesta, Klein crea un conjunto de monumentales paneles giratorios de madera montados sobre rieles que, sin que él pudiera intuirlo, constituirán el inicio de su obra fotográfica.

Precisamente, al fotografiar estos paneles pintados para documentarlos, Klein se encuentra cara a cara con la fotografía y su potencial, y se plantea recrear dichas geometrías blancas y negras en el laboratorio.

MODA Y CINE

En la década de los años 50, el libro era el primer canal de difusión de una obra fotográfica. En París contacta con Les éditions du Seuil, editorial en la que trabaja el cineasta experimental Chris Marker, quien le garantiza la publicación de su obra, respetando el proyecto original de Klein. Así publica en 1956 'Life is Good & Good for You in New York: Trance Witness Revels', que se convierte en su manifiesto.

William Klein también mantiene una relación ambivalente con la fotografía de moda, mundo al que llegó de la mano del director artístico de Vogue, Alexander Liberman. Klein lleva a la modelo a la calle, dejando que la calle entre en la imagen y la multitud se reúna, vaya creciendo y el tráfico se altere hasta que él pulse el obturador para registrar la tensión urbana en juego.

Asimismo, este fotógrafo también ha dirigido 21 películas en los campos de la ficción y el documental, y cerca de 250 anuncios publicitarios.

Por último, la muestra recoge también sus "contactos pintados", realizados en su estudio y donde la fotografía se encuentra con la pintura, que el artista aplica con pinceles de gran tamaño.