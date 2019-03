Espacio Fundación Telefónica acoge tres instalaciones audiovisuales inmersivas de 'teamLab'

El Espacio Fundación Telefónica acoge hasta el 9 de junio tres instalaciones audiovisuales inmersivas de 'teamLab', según ha informado la fundación.

Las tres instalaciones contarán con más de 30 proyectores, sensores, espejos, suelos reflectantes y música. En ellas se muestra el lado más digital del arte a través de las piezas de 'teamLab', un colectivo multidisciplinar aclamado por usar un lenguaje audiovisual "radicalmente contemporáneo" y de un nivel tecnológico "sin precedentes".

La muestra está compuesta por 'Black Waves: Lost, Immersed and Reborn'; 'Flutter of Butterflies, Born from Hands'; y 'Enso - Cold Light'.

La exposición busca que el visitante transite por la obra, se relacione con ella y provoque cambios en ésta, del mismo modo, que los genera en su intervención con la naturaleza.

Las instalaciones que llevan a reflexionar sobre la responsabilidad del ser humano con su entorno y sobre el lugar que ocupa formando un todo con la naturaleza.

"La noción de que no hay separación entre nosotros y la naturaleza recorre todas sus propuestas, que buscan con entornos envolventes diluir los límites entre mundo interior y mundo exterior fundiendo al espectador con la obra", señala la Fundación Telefónica.