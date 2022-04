Escritores catalanes y cineastas británicos "repiensan" el presente

Seis escritores catalanes, Borja Bagunyà, Pol Guasch, Najat El Hachmi, Miquel de Palol, Llucia Ramis y Muriel Villanueva firman los guiones de seis cortometrajes dirigidos por seis cineastas británicos, en los que "repiensan" la manera en cómo se "habita" e "imaginan" el futuro.

Las piezas, de entre cinco y diez minutos de duración, se podrán ver en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), entre el 22 y el 24 de abril, en el marco de una nueva edición de "Un vocabulario para el futuro".

Cada una de las cintas, en un proyecto que coproducen el CCCB, el Institut Ramon Llull y el Film London, se articula a partir de una palabra que "sirve como punto de fuga, como invitación para repensar la manera en la que habitamos el presente e imaginamos el mundo que viene", según informa este jueves el CCCB.

Najat El Hachmi ha escogido la palabra "Deseo" y quien ha dirigido el corto es Julia Parks, mientras que Pol Guasch trata sobre "Fiesta", en una pieza dirigida por Noémi Varga.

Por su parte, Borja Bagunyà ha apostado por "Insensatez", en una obra dirigida por Rémy Bazérque; "Intimidad" es la palabra sobre la que pivota el guión de Llucia Ramis, dirigido por Nosa Eke; "Joar" es el término que marca el corto de Miquel de Palol, dirigido por Graeme Arnfield, y "Origen" centra la cinta de Muriel Villanueva, dirigida por Ezra Myers.

"Un vocabulario para el futuro" es un proyecto de creación que hace dialogar a pensadores, escritores y creadores visuales para imaginar "juntos un futuro alternativo y más hospitalario".

Fue creado por el CCCB y el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) con la colaboración de la Royal Society of Literature (RSL) en el marco de la Bienal del Pensamiento 2020 de Barcelona.

Los seis nuevos cortometrajes, que se suman a un proyecto que cuenta con una treintena de obras, se estrenaron el pasado 5 de abril en el 'Spotlight on Catalan Culture in the UK', de la Feria del Libro de Londres.

A partir de ahora, también estarán disponibles en las páginas web del CCCB, el Institut Ramon Llull y el Film London.

Coincidiendo con la Diada de Sant Jordi, se proyectarán en el Pati de Dones y en el Hall del CCCB, en pases gratuitos, los días 22, 23 y 24 de abril, entre las 11 de la mañana y las 20.00 horas.