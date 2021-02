La escritora Laura Ferrero: "La pandemia ha introducido gran extrañeza en las relaciones"

Regresa a las librerías con el libro de relatos 'La gente no existe'

La escritora Laura Ferrero afirma que la pandemia ha introducido "una gran extrañeza" a la hora de establecer las relaciones humanas con "el aislamiento, la falta de contacto y el miedo a estar demasiado cerca".

"Es una inversión de la vida tal y como conocíamos y aunque sea a corto plazo sí creo que va cambiar nuestra manera de relacionarnos. Pero somos seres de naturaleza olvidadiza, y cuando esto termine, después del tiempo que haga falta, confío en que volvamos a encontrar la manera de estar cerca", asevera.

Precisamente la incomunicación es uno de los temas recurrentes en esta autora, que vuelve a las librerías con 'La gente no existe' (Alfaguara), un libro de relatos en el que la autora se pregunta "cuánto y cuándo, del tiempo que estamos aquí, estamos realmente vivos y qué es lo que nos hace o no estarlo".

"Vivimos unas existencias aparentemente funcionales, que siguen al pie de la letra el eslogan de 'todo va bien', pero estos relatos surgen cuando logramos trascender ese eslogan, cuando ahondamos tras las apariencias", plantea Ferrero en una entrevista con Europa Press con motivo de la presentación de la obra en València.

Una mujer se enamora de un vecino por cómo cuida las plantas de su terraza; un hombre que organiza una fiesta con todos sus seres queridos para celebrar el final de una larga enfermedad; una niña acompaña a su madre a ver pisos que nunca podrán permitirse y un padre que lleva a su hija adoptada a conocer a su madre biológica son algunos de los personajes que se pasean por las páginas de este volumen.

Laura Ferrero señala que la incomunicación ha estado presente "desde siempre" en su literatura y es uno de sus temas "más queridos junto con otros como las relaciones, los vínculos, el amor o la familia".

"EL PESO DE LO NO-DICHO"

"Me interesa todo aquello de lo que no nos atrevemos a hablar y cómo el peso de lo no-dicho acaba transformando las vidas de muchos. Me resulta fascinante lo poco que sabemos de los demás, incluso de aquellos a los que más cerca tenemos", declara.

Esta escritora cultiva diversos géneros, desde el relato a la novela, pasando por el guion. Al respecto, recuerda que Cortázar decía que "la novela gana por puntos y el relato tiene que ganar por knock out". "Me gusta esa definición porque plantea esto que para mí es tan importante del cuento: el reto de lograr lo máximo con lo mínimo", asegura.

En su opinión, "con la novela se puede dar más rodeos, pero el relato tiene que dar de lleno en el centro, y eso es un gran reto creativo". Añade, en este sentido, que la novela, al ser un esfuerzo a lo largo del tiempo, requiere de paciencia. "Tienes que estar muy segura de la historia que estás escribiendo porque de lo contrario puede que no llegues al final".

"Cada uno de los géneros --prosigue-- me atrapa por distintas razones y te diría que es la historia la que me pide el género, pero también en el momento en que yo me encuentro".

Laura Ferrero (Barcelona, 1984) es escritora, periodista y guionista. En su producción figuran títulos como 'Piscinas vacías', 'Qué vas a hacer con el resto de tu vida' y 'El amor después del amor', en colaboración con Marc Pallarès.