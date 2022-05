El escritor Mathias Enard, Premio Albert Camus 2022

El escritor francés Mathias Enard ha sido galardonado este sábado con el III Premio Mediterráneo Albert Camus, que la organización ha dado a conocer tras un acto celebrado en la sala polivalente de Sant Lluís.

El jurado presidido por la directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Judith Martín, con el dramaturgo Ahmed Gazhali, la periodista Laura Fernández, el cineasta Elia Suleiman y la presidenta de la Sociedad de Estudios Camusianos de Francia, Anne Prouteau, ha valorado la obra del autor, "que nace de una erudición sin prejuicios, que invita a la empatía, a través de un lenguaje singular", han destacado en un comunicado.

También han elogiado la originalidad transformadora de Enard, "que demuestra su profundo compromiso con el mundo".

El propio Enard ha participado en la ceremonia por internet para agradecer el premio y mostrar su satisfacción por un trabajo que ha asegurado "se inspira en el Mediterráneo y en Camus, en esta posibilidad que tiene el ser humano de rebelarse y utilizar sus herramientas como el lenguaje, el pensamiento, el arte o la literatura para cambiar el mundo".

Mathias Enard nació en Francia en 1972, es escritor y traductor. Tras cursar estudios de árabe y persa, y pasar largas estancias en Oriente Medio, se estableció en Barcelona en el 2000. Es autor de una decena de novelas como Habladles de Batallas, Reyes y Elefantes, Calle de ladrones o Brújula, por el que fue galardonado en 2015 con el premio Goncourt, el más prestigioso de las letras francesas.

Enard se suma a la lista de ganadores que, en 2018 recibió la artista plástica Mona Hatoum y en 2020 se otorgó al filósofo Edgar Morin, por su labor como pensador transdisciplinar.

Por otro lado, el II Premio Incipiens, dedicado a proyectos periodísticos, se ha otorgado a la fotógrafa egipcia Rehab Eldalil por "The Longing Of The Stranger Whose Path Has Been Broken", sobre la invisibilidad de los beduinos en Egipto.

El jurado, compuesto por la escritora Rasha Salti, el periodista Gumersindo Lafuente y el fotógrafo Paolo Woods, quedó especialmente impresionado por la singularidad del enfoque de Rehab Eldalil, el uso de múltiples lenguajes expresivos para inspirar nuestra imaginación, combinando imágenes, textos, bordados y multimedia.