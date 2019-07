El escritor Joseph Knox cree que la novela negra no refleja el mundo real

SEMANA NEGRA

El joven escritor británico Josep Knox se ha manifestado convencido de que la novela negra no refleja el mundo real porque transmite a los lectores la sensación de que los ricos no siempre ganan.,"En el mundo real se tiene la percepción de que los ricos siempre ganan, pero en la literatura negra hay una esperanza de que eso no sea así", ha dicho el autor en una rueda de prensa hoy en la Semana Negra de Gijón.,Knox, que ha presentado en el festival gijonés su última obra "Son