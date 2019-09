El escritor James Ellroy: "La actualidad no me importa. No tiene nada que ver conmigo"

"He ampliado mi registro para adaptarme a las mentiras de mis protagonistas"

El escritor norteamericano James Ellroy ha asegurado este miércoles: "La actualidad no me importa. No tiene nada que ver conmigo", ha afirmado en la presentación de su libro 'Esta tormenta' (Penguin Random House) en Barcelona.

"Tengo 71 años. Tengo un montón de libros que escribir: tengo que escribir cinco libros más", ha dicho el autor, que ha asegurado que no le preocupa la historia, ya que después de la muerte de Roosevelt no hay nada que le active, por ello decidió volver a la Segunda Guerra Mundial con personajes reales y de ficción.

"Soy como un perro diabólico, grande, malo y feo, no un perro pinche. Un perro al que le gusta beber del wáter, perseguir a gatos, comerse a las ratas y trabajo muy duro", ha confesado Ellroy, que ha añadido que es como el perro que se engancha al árbol y después viene alguien y le corta la correa y entonces puede correr libre y promocionar sus libros en diferentes países.

Sobre sus lectores, ha dicho: "Los europeos y británicos son mejores lectores que los de mi país", y ha bromeado que en Estados Unidos siempre esperan a que aparezca la película o le dicen que sería una buena serie para Netflix.

Ha añadido que "es algo intolerable", y que además los lectores de allí tienen muchas preguntas sobre la actualidad de Estados Unidos y él les reitera que no le importa.

UN REGISTRO MÁS AMPLIO

El escritor Carlos Zanón, que ha presentado al autor, ha considerado que en la novela se aprecia al mismo Ellroy de siempre pero más afinado, ante lo que el escritor ha asegurado: "He ampliado mi registro para adaptarme a las mentiras de mis protagonistas, hombres y mujeres poco comunes", y ha dicho que sus personajes piensan acerca de la guerra y del mundo.

Sobre la ambientación de la novela en el episodio de Pearl Harbor, ha afirmado que la guerra fue una "oportunidad" para la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos), y que a principios de la Segunda Guerra Mundial era una ciudad de artistas, y la contienda golpeó a sus habitantes multiplicándoles las ganas de vivir.

Ha relatado que en aquella época Los Ángeles seguía siendo el centro de la industria de la defensa, y sus ciudadanos querían vivir y "querían hacer el amor porque no sabían cuándo les podía caer una bomba"; y ha agregado que hubo muchos embarazos no deseados que dieron lugar a niños en el otoño de 1942.

LA HISTORIA, "PUNTO DE PARTIDA"

Sobre su método de escritura, ha dicho que la historia siempre ha sido su punto de partida y que, tras documentarse, usa una "infraestructura secreta humana de grandes acontecimientos públicos", como grandes investigaciones policiales en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial.

Ha relatado que tras ello escribe un borrador, y después, la novela, a mano: "No uso ordenador, no tengo teléfono móvil. No veo internet. ¡Funciona!", ha dicho el autor, que ha avanzado que tiene muchos proyectos sobre la mesa, y que en su próximo libro atravesará la Segunda Guerra Mundial.