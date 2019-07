Eros Ramazzotti vuelve este domingo al escenario de Starlite Marbella para celebrar sus 35 años de carrera

Este sábado revolucionará el auditorio de este festival el mítico Roger Hodgson, cofundador de Supertramp

Eros Ramazzotti, uno de los artistas italianos más famosos del mundo, vuelve este domingo a las 22.00 horas al escenario del auditorio de Starlite de Marbella con su gira 'Vita Ce N'È', un espectáculo en vivo con la que está celebrando sus 35 años de carrera.

El italiano centra su último espectáculo en la esperanza de una buena vida para deslumbrar con su voz; uno de los rasgos más aclamados y característicos durante toda su trayectoria, han indicado desde Starlite.

Ramazzotti recorrerá en esta cita sus grandes éxitos (La Cosa Mas bella, Fuego en el Fuego, Nada sin ti, etcétera) y canciones de su producción discográfica más reciente, en la que ha colaborado con destacados artistas como Luis Fonsi, en el tema 'Por las calles las canciones'.

A la cita con el italiano le precede este sábado, 20 de julio, en el festival el legendario cantante y compositor Roger Hodgson, cofundador de Supertramp, quien visita Marbella dentro de su gira internacional de 40 aniversario 'Breakfast in America', compartiendo las canciones que escribió, cantó y posicionaron a Supertramp como una referencia del rock y un fenómeno mundial.

El público será testigo este sábado de sus clásicos más atemporales, como 'Give a little bit', 'The logical song' o 'Dreamer'; que impulsaron a la banda a vender más de 60 millones de discos. Pero también de temas de álbumes en solitario preferidos por sus fans, entre los que se encuentran 'Had a dream', 'Only because of you' o 'Lovers in the Wind'.

Fin de semana de espectáculos en Starlite Marbella antes del inicio de una nueva semana en la que llegarán los espectáculos de Sting, John Legend, Diana Krall, Don Patricio, Raphael y Ben Harper & Innocent Criminals.