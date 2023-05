Erice atribuye su ausencia de Cannes a la falta de diálogo de la organización del festival

El cineasta Víctor Erice ha atribuido su ausencia del festival de Cannes en la presentación de su película "Cerrar los ojos" a una falta de diálogo por parte del delegado general del certamen, Thierry Frémaux, que, asegura, le impidió valorar opciones para el estreno de su cinta.

En una carta abierta publicada este miércoles en El País, el director vasco se ha referido a su ausencia el pasado lunes en el estreno, dentro de la sección Cannes Première y fuera de competición, de su primer largometraje en 31 años y que contó con la presencia de los actores María León, Ana Torrent, José Coronado, Manolo Solo y Helena Miquel.

Tomó esta decisión, asegura, el pasado 28 de abril y así se lo comunicó por carta al delegado general del festival, Thierry Frémaux.

Erice asegura que "es faltar a la verdad afirmar o insinuar" que el comité de selección del Festival de Cannes no pudiera ver la película al no estar terminada hasta hace unos días y que ese haya sido el motivo de que no haya figurado en competición.

"Puede que más de uno se pregunte: si la película estaba lista para ser proyectada en Cannes Première, ¿por qué no lo estaba para ser presentada a Competición?", indica el cineasta que explica que, entre marzo y abril, a la espera de lo que el Comité de la Selección Oficial decidiera, recibió la propuesta de inaugurar "la prestigiosa sección Quinzaine des Cinéastes" en una sesión especial, algo que ya se ha ofrecido a directores consagrados como Francis Ford Coppola.

"De inmediato escribí a Thierry Frémaux para decirle que si 'Cerrar los ojos' no iba a ser seleccionada, me lo comunicara con tiempo suficiente (es algo que se acostumbra a hacer), para poder así considerar las otras opciones que a la película se le ofrecían. En Cannes (Quinzaine des Cinéastes), y fuera de Cannes (Festival de Locarno o Mostra de Venecia). Pero en ese tiempo de espera, Frémaux nunca dio señales de vida. El comité de la Quinzaine mantuvo su ofrecimiento durante semanas, hasta agotar el tiempo de sus protocolos".

Y, agrega, se enteró "del destino final" de "Cerrar los ojos" por la rueda de prensa oficial en la mañana del 13 de abril, por lo decidió no asistir a la presentación.

"Lo que me movió entonces poco tiene que ver con una reacción de protesta o rechazo al no haber sido incluida mi película en la Competición. Nada más lejos de mis intenciones que reclamar, como algo obligado, un puesto en dicha selección. Entre otras cosas porque cabe dentro de lo posible que el Comité haya considerado que no reunía los méritos suficientes para figurar en la misma".

Pero considera que "lo natural" habría sido el diálogo y la consulta entre Frémaux y él para decidir la "première" mundial de la película: "es justamente lo que he echado de menos en su relación conmigo. Y no para que me concediera un favor o un privilegio, sino para que me diera la oportunidad de valorar y elegir entre las otras alternativas que 'Cerrar los ojos tenía'".