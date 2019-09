Un equipo de mujeres para combatir el machismo en los videojuegos

Laura de Grado

Un equipo formado íntegramente por mujeres en un mundo en el que te insultan "simplemente por tener un nombre de chica", así es Movistar Riders Blue, el nuevo equipo del videojuego "League of Legends" y la última apuesta del club Movistar Riders por la igualdad en los deportes electrónicos.

La agrupación, que es la primera del club formada íntegramente por mujeres, nace con el objetivo de "normalizar" su presencia en los videojuegos y crear "referentes" para las niñas, han explicado las jugadoras en una entrevista con Efe.

Cuando juegan partidas de videojuegos las jugadoras reciben insultos como "has llegado aquí porque eres una mujer", "tienes más visitas porque eres una mujer y porque tienes tetas" o "vete a fregar", ha explicado una de las integrantes del equipo Judith "Irina" Sánchez, quien confiesa que alguna vez ha cambiado su nombre a uno más neutral, para evitar ese acoso.

Por este motivo reivindican la importancia de incluir a las chicas en los equipos y así acabar con los estereotipos de la industria.

"Cuanto más normal sea tener chicas en los equipos, como equipos mixtos, mejor será la escena para las chicas", ha defendido Linn "Lynx" Liljander, otra de las integrantes del equipo.

Actualmente la industria de los videojuegos es la primera opción de ocio en España y las mujeres ya son el 41 % de las personas que juegan, sin embargo, muchos equipos todavía "rechazan coger a una chica como jugadora por el hecho de ser chica", ha criticado Irina.

Un obstáculo al que ella misma tuvo que enfrentarse: "Me he encontrado con un caso propio en el que yo, por ser chica, no podía entrar en el equipo", ha relatado.

Por eso para evitar este acoso muchas prefieren no exponerse: "Hay comentarios horribles cuando una chica sale en pantalla, muy bajeros y muy denigrantes para la mujer", asegura.

Las jugadoras coinciden en que los equipos mixtos no están normalizados y todavía llama la atención ver a una chica en un equipo con chicos.

"Cuando estás en un equipo mixto la atención puede ir solo a ti. Y no queremos eso, solo queremos estar en el equipo. Queremos ser una unidad", explican.

Por todo ello y aunque en un futuro aspiran a jugar en equipos mixtos, por el momento se sienten más cómodas jugando con chicas. Y es que, "los torneos de mujeres entraron en escena para intentar crear un ambiente seguro".

Las jugadoras, que debutarán a finales de mes en el "Girl Gamer Esports Festival", una competición de deportes electrónicos solo para mujeres, se sienten con la responsabilidad de dar lo mejor de sí mismas para "ser referentes y dar ejemplo a las chicas jóvenes", coinciden las jugadoras.

Algo que ven necesario ya que, mientras "ellos crecen" en el mundo de los videojuegos, "para las niñas es más complicado entrar". Para el entrenador del equipo, Rafael Asier Gómez, la falta de mujeres en los videojuegos es un tema de "educación" que hay que cambiar desde el colegio.

El CEO y fundador de Movistar Riders, Fernando Piquer, es consciente de la responsabilidad que tiene el club con la igualdad y coincide en que "generar referentes" es la mejor herramienta para hacerlo. "Si apoyas entornos que generan referencias, al final ayudas mucho a que cambie la situación", ha defendido.

El equipo recupera a dos de las integrantes de Zombie Unicorns, el equipo femenino al que el club ha apoyado durante un año: la sueca "Lynx" y la austríaca "Maestra", y completa su alineación con las españolas "Mey" e "Irina" y la alemana "Sayna".

ldg/csr/cr