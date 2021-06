Enrique Ponce dice adiós a los ruedos

El torero Enrique Ponce ha anunciado, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, su adiós a los ruedos por tiempo indefinido.

El comunicado, que comienza dedicándolo “a quienes durante más de 3 décadas me han acompañado", ha manifestado: "lo primero que quiero deciros es gracias por su cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado. En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido”.

La decisión la ha tomado después de sus triunfos en las plazas de Alicante y León, y tan solo un día antes de hacer el paseíllo en la plaza de toros de Burgos.

Alfonso Enrique Ponce Martínez (Chiva, Valencia, 8 de diciembre de 1971), tras 101 novilladas y 111 orejas cortadas, toma la alternativa el 16 de marzo de 1990 en la plaza de Valencia de manos de José Miguel Arroyo Joselito siendo testigo Miguel Báez el Litri. En 1991 viaja por primera vez a la campaña americana como matador de toros, alcanzando importantes triunfos en México y Venezuela —triunfa por primera vez en la Feria Internacional de San Sebastián, en San Cristóbal—.

Ponce confirmó alternativa en Madrid el 30 de octubre de 1990. Desde entonces ha liderado varias veces la estadística en España, comenzado en 1992 con 100 y siguiendo en 1993 con 110 corridas, volviendo a lo más alto del escalafón en 1997. Ponce es el torero con mayor número de temporadas sobre los 100 festejos. También es el torero que más toros ha indultado.

En la temporada 2006 triunfa en Sevilla el viernes de preferia en la que consideran algunos cronistas taurinos, la mejor faena de la Feria de Abril. También ha logrado una auténtica proeza: cortar un rabo en la exigente plaza francesa de Nimes. Enrique Ponce es, además, el único caso en la historia del toreo que sumó más de cien festejos por temporada durante diez años consecutivos.

El diestro de Chiva ha salido cuatro veces por la puerta grande de Las Ventas en 1992, 1996, 2002 y, la última, en 2017. El valenciano ha recibido varios títulos y distinciones, entre las que destacan la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, (2007) y el Premio Nacional de Tauromaquia (2017), concedido por el Ministerio de Cultura de España, considerando no solo su trayectoria profesional como matador de toros sino por ser "capaz de desarrollar su magisterio tanto dentro como fuera de los ruedos, contribuyendo a la proyección de la Tauromaquia como patrimonio cultural español".