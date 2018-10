Enrigue usa la historia de apaches para cuestionar construcción de identidad

El escritor mexicano Álvaro Enrigue se adentra en la historia de los indígenas apaches para cuestionar la construcción de las identidades nacionales y reflexionar sobre su propia identidad en su nueva novela, "Ahora me rindo y eso es todo", que ha presentado hoy en Barcelona.

"La novela empieza con un primer libro que es fundamentalmente un 'western' y después ese libro va virando hacia una interioridad cada vez mas política, cada vez más trágica y preocupada por las consecuencias de los actos de nuestros ancestros en el mundo contemporáneo", ha explicado Enrigue (Guadalajara, México, 1969).

El escritor ha destacado que el libro es "un viaje de intimidad" en medio del cual hay un territorio inmenso: el de la Apachería, una región en la que vivieron distintas naciones indígenas y que funcionó como un territorio independiente entre el sur de Estados Unidos y el norte de México durante el siglo XIX.

Enrigue emprendió "un trabajo de investigación sereno y profundo" sobre los apaches, a partir de una visita que hizo a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (país en el que vive actualmente), donde encontró un mapa americano del siglo XIX en el que aún se registraba la Apachería como un territorio independiente.

Ha destacado que a pesar de que en EEUU hay bastante bibliografía sobre las sucesivas guerras entre apaches, mexicanos y estadounidenses, sigue siendo un tema poco estudiado, por lo que tuvo que recurrir a los periódicos de la época, en los que se narraba la guerra "en directo, como un partido de fútbol".

A raíz de esta investigación, Enrigue ha construido una novela dividida en tres libros, a través de los cuales realiza el mismo viaje de los apaches desde México hasta EEUU y desde el siglo XIX hasta la actualidad, pero en el que el autor también reflexiona sobre su propia realidad como mexicano que vive en Estados Unidos.

"La historia se convirtió en algo muy personal para mí. Me permitía cuestionar lo que soy: que mi madre sea catalana, pero aún así soy indiscutiblemente mexicano y al mismo tiempo alguien que migró a EEUU el siglo pasado. La novela hace ese tránsito de la región de Apachería", ha señalado Enrigue.

La novela empieza en el siglo XIX, con la historia de un grupo de ciudadanos organizados de una población del norte de México que emprende una expedición para liberar a una mujer que ha sido secuestrada por un líder apache, y se acerca a la contemporaneidad siguiendo la vida de estos apaches cuando ya han llegado a EEUU.

El autor ha explicado que a la hora de escribir el libro tuvo la sensación de que podía "escribir una novela más personal que las anteriores", pues "llevo treinta años en esto, he hecho bien mi tarea y me he ganado el derecho a hacer lo que me dé la gana".

"Toda la vida sentí que los libros venían solamente de los libros y que mi deber era ser un escritor latinoamericano. Pero debido a la comodidad hacia uno mismo que se adquiere con la edad he descubierto que no, que los libros también vienen de la experiencia de uno mismo y eso también es legítimo", ha manifestado el escritor mexicano.

El viaje, no solo geográfico sino también temporal, que emprende en "Ahora me rindo y eso es todo" le ha permitido cuestionar "la preocupación por la identidad" de las grandes narrativas latinoamericanas del siglo XX, así como también la construcción actual de las identidades nacionales.

"El mundo en que vivimos no me gusta y es el mundo de las naciones-estado ultraidentificadas consigo mismas. Tenemos que pensar en un mundo en el que se reconozca que las identidades son fluidas y que la palabra 'identidad' no debería tener el peso que tiene en el diccionario", ha concluido.