Enric Larreula homenajea el idealismo anarquista en "La vida promesa"

El escritor Enric Larreula homenajea el espíritu de los idealistas anarquistas del siglo pasado en su nueva novela, "La vida promesa", donde narra la marcha a la selva de Brasil de un matrimonio de la Barcelona libertaria para construir allí una "comunidad ideal".

En una entrevista con Efe, el veterano autor barcelonés explica que se trata de una historia totalmente inventada con la que ha querido resaltar lo que hicieron en los años veinte del siglo pasado algunas personas "muy idealistas, que quisieron cambiar el mundo en el que vivían, con unas ideas que algunos jóvenes de hoy también propugnan".

Publicado en catalán por La Campana, "La vida promesa" arranca con un joven universitario catalán que, al morir su abuelo, descubre un dietario escrito por su bisabuelo, quien, cuando era un niño, llegó a la selva brasileña con sus padres para crear allí una sociedad nueva.

Larreula, hijo de familia obrera, no esconde que desde siempre le ha interesado el movimiento anarquista, especialmente porque "sus integrantes fueron los idealistas más idealistas de todos y, de ellos, no ha quedado nada, porque, los comunistas, al menos, llegaron a crear estados, pero los anarquistas no".

A su juicio, sin embargo, "sus ideas en contra del capitalismo, a favor del libre pensamiento, contra el militarismo y los dogmatismos de la iglesia, o su amor por la naturaleza y en favor de una lengua única como el esperanto, son ideas que me parecen muy nobles".

Para armar la novela comenta que incluso viajó a Brasil para documentarse y que durante años se ha carteado con una mujer que vive en ese país, descendiente de austríaco e italiana, quien le comentaba cómo fue la experiencia familiar con una plantación de café.

Larreula, ganador en dos ocasiones del Premio Pere Quart de Humor y Sátira, reconoce que del texto puede traslucir "hasta qué punto es complicado crear un mundo ideal sin interferencias y que todo funcione".

Admite que los personajes que ha ideado "intentan crear un lugar ideal, en el que predomine la fraternidad humana, pero se encuentran con muchas dificultades y las interferencias mismas del estado brasileño y de los terratenientes, que cada vez quieren más tierras y buscan eliminar a los indios".

Sin embargo, Larreula sostiene que "algunos de aquellos ideales, el feminismo, la educación en la igualdad y el naturalismo, han perdurado hasta nuestros días, mientras que otros como una lengua internacional, el esperanto, han fracasado rotundamente, porque se ha acabado imponiendo la lengua del imperio, el inglés, una cultura por encima de las otras, con todo lo que ello supone de dominio".

"En cierta forma -reflexiona-, quería comparar aquel idealismo de hace un siglo con lo que defienden algunos jóvenes de hoy, qué se aguanta de entonces, qué ha perdurado en el camino".

Con nuevos proyectos literarios encima de la mesa, Larreula desvela que está pensando en una nueva novela y también trabaja en otro libro sobre la lengua, su especialidad, puesto que durante años fue profesor sobre didáctica de la lengua en la universidad.