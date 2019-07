La energía de The Black Eyed Peas enciende la mecha del décimo Cruïlla

BLACK EYED PEAS (Previsión)

Percusión, "runnin', runnin'" y "let's get it started". Así han sonado los primeros compases del Cruïlla, que ha arrancado su décima edición con The Black Eyed Peas y una canción que ya era un 'hit' cuando nació el festival, pero que ha hecho saltar a los asistentes como si fuera 2004 otra vez.