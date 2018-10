Empar Fernández: "La gripe de 1918 desbordó Barcelona"

Irene Dalmases

Historiadora de formación, profesora de instituto y escritora, Empar Fernández es también una lectora curiosa de periódicos antiguos en los que siempre encuentra alguna perla. En su nueva novela, "La epidemia de la primavera", recala en la Barcelona de 1918, "desbordada" por la gripe.

En una entrevista con Efe, ha explicado que en esta ocasión ha armado un relato ambientado durante la gran pandemia de gripe de 1918, que mató a unos cincuenta millones de personas, en el momento final de la Primera Guerra Mundial.

Publicada por Suma de Letras, la obra recoge la peripecia vital de Gracia Ballesteros, una joven aragonesa que se ha trasladado a Barcelona, pero que pronto deberá abandonar la ciudad para ir hasta Burdeos (Francia), donde conocerá al norteamericano Carter Irvine, un joven soldado que se ha alistado como voluntario.

Fernández ha subrayado que la obra retrata "ese momento en el que va acabando la Gran Guerra y coincide con el momento más álgido de la gripe, de alta mortandad". "Verdaderamente, ambas circunstancias se solapan y es difícil encontrar un momento de la historia con hechos que generen tantos muertos", ha precisado.

En Barcelona, en ese momento, además, se produjo una de las primeras revueltas femeninas, "que no feministas", de la historia de España, con líderes como Amalia Alegre, que también tiene un papel en el libro.

Estas mujeres, que se enfrentaban a cara descubierta con la Guardia Civil, "estaban hartas" de los mostradores desiertos de las tiendas y del encarecimiento de los alimentos, lo que las llevó a asaltar hornos, colmados e incluso barcos cargados de víveres.

Considera la novelista que son hechos que se han tratado muy poco en la literatura, a pesar de que Barcelona, en ese momento "con una gripe que afectó a todo el mundo por igual, se desbordó de tal manera que los carpinteros no daban abasto en fabricar ataúdes y los carreteros no tenían suficientes vehículos para trasladar a los cementerios".

Un periódico como La Vanguardia tenía una sección denominada "La epidemia reinante" en la que diariamente "se hacía balance de los teatros que cerraban puertas, de los muertos que había en un lugar como Valls o Tortosa, en Tarragona, además de dar consejos sobre cómo lavar o desinfectar la ropa".

En medio de esta situación, un grupo de mujeres decide salir a las calles para protestar "con una postura tan firme, que finalmente obligaron a que las autoridades hicieran cumplir la ley en lo referente al precio de los alimentos".

Para que el lector pueda conocer estos hechos y lo que ocurría en las trincheras, Fernández se ha servido de unos personajes como Gracia Ballesteros y Carter Irvine.

"Necesitaba a dos personajes, uno que me explicara la gripe y su influencia en la sociedad civil -Gracia- y otro que me explicara su experiencia en las trincheras -Carter-. Además, hay una hipótesis que dice que la gripe llegó a Europa con los soldados norteamericanos".

Empar Fernández precisa, sin embargo, que no escribe novelas históricas, "sino novelas en un escenario histórico reciente, del siglo XX, que me gusta mucho -comenta-, pero me preocupa más cómo vive la gente que quien mandaba en un determinado momento", apostilla.

Conocida también por sus novelas negras, la escritora avanza que está acabando una nueva historia de género y también está revisando una que transcurre en un seminario religioso de la España de los años 50-60 del siglo pasado.