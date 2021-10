La emotividad oscura y épica de Madee vuelve con "In the cold season"

Madee vuelve con una nueva combinación de emoción, épica y oscuridad titulada "In the cold season", un álbum que sale este viernes a la venta, según ha informado la banda de Ramón Rodríguez (The New Raemon).

Madee nació a finales de los noventa y cultivó durante más de una década un pop con influencias de Sunny Day Real State, U2, y Fugazi, hasta que se separaron en 2011, en parte por las nuevas obligaciones de Ramón, que ya había formado The New Raemon, y en parte por las de Lluís Cots, que quería concentrarse en la producción y el diseño de sonido.

En 2014 renacieron, y en 2021 grabaron su primer disco de esta segunda etapa, "Eternity mingled with the sea", doce temas con letras del fotógrafo y poeta estadounidense Mark Swanson.

Ahora añaden un capítulo a su historia con "In the cold season", otra entrega de doce canciones con letras de Swanson, que hablan de la Generación Beat ("Drinking wine from a paper cup"); la necesidad de aprovechar cada momento ("Deception pass"); los fantasmas de una adolescencia confusa y dolorosa ("In the cold season"); la observación de la naturaleza ("View finder") o la espera del regreso de un ser querido ("From the window behind your house".