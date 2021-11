Elvira Lindo: Se adelanta la época en que las personas escriben de su pasado

La escritora Elvira Lindo ha afirmado que "se ha adelantado la época" en la que las personas empiezan a escribir sobre su pasado y su familia, algo que hacen "desde que tienen veintitantos años", mientras que ella no se hubiera "atrevido" a hacerlo a esa edad porque su visión hubiera sido "más beligerante".

Lindo ha participado este lunes en una conversación con el también escritor Luis Landero, moderada por el periodista Jesús Ruiz, dentro del Festival de Narrativas "Cuéntalo", que se celebra en Logroño y está centrado en el tema de la familia.

Esta escritora ha explicado que este "adelanto" en la edad a la que los autores de la literatura universal actual escriben sobre su pasado se debe a que se vive en "una época del yo fuerte"; mientras que ella no hubiera escrito sobre su familia siendo tan joven, en primer lugar, porque sus padres hubieran estado vivos.

Sin embargo, la familia es el tema principal del último libro de Lindo, titulado "A corazón abierto", sobre el que ha indicado que, aunque hay quien ve "injusto" que los hijos escriban sobre sus padres, "es más difícil escribir sobre los hijos porque tocas un material como muy sagrado y no quieres que les afecte en la vida lo que escribes".

"Yo no hubiera podido escribir este libro estando mi padre vivo. No porque haya nada que no se pueda contar, porque he respetado una parte de la intimidad por no herir, y por no colocarlos en una posición pública", ha precisado.

A pesar de que a sus padres "les hubiera chocado verse en un libro", piensa que "ahora no les importa el qué dirá, ahora están tranquilos en su vida eterna".

Ha señalado que su padre fue "un hombre muy de su época, que no hacía reproches hacia la dureza de la vida, era como que había ocupado tanto tiempo en prosperar que no había reaccionado sobre 'a mí me tocó hacer esto o me tocó hacer lo otro'".

"Entonces, cuando mi padre empieza a envejecer, ciertos relatos que había contado empezaron a cambiar y él empezó, que a mí me gustó, a hablar de la verdad de lo que había sentido pero nunca había expresado", ha relatado, y "empezó a verse como 'el que no pudo estudiar'".

Para su padre, ha continuado, "el querer que sus hijos estudiaran una carrera era para vengarse de lo que había sido su destino, pero era muy listo y logró prosperar aun sin esa carrera".

Por su parte, Luis Landero ha expresado que todas las personas son "eruditas en el tema de la familia" y se ha preguntado "¿qué padres han escrito de los hijos?, ¿qué vas a decir de los hijos? Ellos son los que tienen que contar las historias, no los padres".

Ha abordado la historia de su familia en su novela "Lluvia fina" y ha indicado que, en general, "se habla de los padres", en masculino, porque "eran los protagonistas y los ideólogos de la familia"; mientras que "la mujer ocupaba un lugar secundario".

"Vemos cómo, cuando alguien habla de su familia, habla más de su padre que de su madre y en mi caso también. Mi madre era estupenda, pero el protagonista de mi historia familiar y de mis conflictos familiares es mi padre", ha resaltado.

Sus padres, "haciendo un gran esfuerzo económico", le permitieron estudiar porque era el hijo varón; mientras que sus tres hermanas, a pesar de que "eran muy buenas estudiantes, dejaron de estudiar y se convirtieron en obreras textiles".

"Mi padre me convirtió en su proyecto de vida para que fuera lo que él no pudo ser -ha dicho-, pero en el camino se llevó el futuro de mis hermanas".

Pero "ellas no han olvidado eso. De verse estudiantes se convirtieron en obreras textiles, que trabajaban de la mañana a la noche" y, "a partir de ahí, se crearon unos conflictos enormes que todavía siguen", ha concluido.