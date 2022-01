Elizabeth Strout recupera a su personaje Lucy Barton en "Ay, William"

La escritora estadounidense y ganadora del Premio Pulitzer Elisabeth Strout no cree que los misterios de la naturaleza humana "puedan ser resueltos", pero para que el lector se sienta "menos solo" en este empeño escribe libros como "Ay, William", la tercera entrega de la saga de Lucy Barton.

Tras dar a conocer el personaje en 2016 con "Me llamo Lucy Barton" y continuar desgranándola en "Todo es posible" (2017), ahora llega de la mano de Alfaguara "Ay, William", una nueva entrega en la que da a conocer a su exmarido William pese a haberse prometido en la primera novela que nunca lo haría, según ha reconocido este miércoles en una rueda de prensa virtual.

Strout ha admitido que no cree que los misterios de la naturaleza humana "puedan ser resueltos", pero sí que afirma que a través de su literatura intenta que los lectores se "puedan sentirse menos solos" y que se den cuenta de que "la vida es la vida, que no pasa nada y que estamos todos en el mismo barco".

Para la también creadora del personaje de Olive Kitteridge (llevado a la televisión por Frances McDormand en la serie del mismo nombre) el interés de todos sus universos literarios está en mirar lo ordinario.

"Desde que era joven me ha pasado, siempre me ha interesado la vida de la gente cotidiana y el universo que les rodea. Siempre he tenido ese interés y siempre me he preguntado cómo será la vida de estas personas, cómo vivirán; siempre he querido saber cómo es su vida interior también, porque creo que todos tenemos una vida interior", reflexiona.

En concreto, en "Ay, William" Burton, una escritora de 60 años, se reúne con su marido porque este la convoca en un café para contarle sus inquietudes y desvelarle que cree que ha descubierto un secreto de su madre, una situación que quiere que Lucy desentrañe.

"Lucy es parecida a mí en la misma forma en la que todos mis personajes lo son, puesto que tengo que empezar desde el principio con ellos, tengo que comprender algo de ellos, pero no soy Lucy" explica para dejar claro que, pese que hay similitudes en cuanto a la edad y la profesión, el resto no tiene nada que ver.

Fiel lectora de Virginia Wolf, Strout ha confesado que la escritora británica es para ella "muy importante".

"Es curioso porque recientemente vi la película 'La señora Dalloway' y durante mucho tiempo fue una obra que releía cada cinco años y me interesaba tanto la forma que cada vez era para mí un libro diferente. Por lo tanto su obra entera ha sido muy importante, es una especie de presencia que siempre ha estado en mi vida", ha añadido.

Strout (Portland, 1956) es también autora de "Amy e Isabelle" (1998, ganadora del Premio Art Seidenbaum de Los Angeles Times y del Premio Heartland del Chicago Tribune), "Abide with Me" (2006) y "Los hermanos Burgess" (2013), así como de las exitosas sagas protagonizadas por Olive Kitteridge y ganadora de los premios Pulitzer, Llibreter, Bancarella y Mondello.