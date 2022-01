Elias Adam lleva a Teatros del Canal las experiencias de la Generación Z

El dramaturgo griego Elias Adam estrena la pieza teatral "We are in the army now" (Ahora estamos en el ejército) sobre la relación de los jóvenes con las nuevas tecnologías y las redes sociales, un pieza que estará en los Teatros del Canal de Madrid del 27 al 29 de enero.

"Mi teatro exhibe elementos del estilo camp; artificio, frivolidad, pretenciosidad y exceso escandaloso. Nacido en el umbral del nuevo siglo, integro mi adicción a la cultura pop en mis obras. Me encanta mezclar arte y política con Britney Spears, Disney, superhéroes, Netflix, memes", ha señalado este martes en una nota de prensa Elias Adam, que ha elegido España para el estreno mundial de esta pieza.

Los cuatro personajes de "We are in the army now" forman parte de la denominada Generación Z, inmersos desde la infancia en las nuevas tecnologías, donde el mundo de los emoticonos y los Pokémon convive con la sensibilidad extrema y un activismo disidente.

Fantasean con convertirse en superhéroes como Power Rangers o personajes de videojuegos como Pokémon, mientras relatan sus propias historias, se fotografían, cantan y se divierten en una atmósfera repleta de imágenes, coreografías al estilo TikTok, videoclips de Britney Spears y un humor feroz.

Este montaje permitirá al espectador ampliar el conocimiento del teatro de Grecia tras las presencias en el pasado Festival de Otoño de montajes de Dimitris Paioannou y Christos Papadopoulos.

Pero, frente a las conexiones con la mitología y el simbolismo de estos directores, la obra de Adam se zambulle en el mundo de la tecnología actual, de las redes sociales, los videojuegos y teléfonos móviles desde una visión crítica.

"We are in the army now", encargada y producida por Onassis Stegi, es la última obra teatral que ha estrenado Adam, nacido en Atenas en 1991, donde también estudió Teatro y Derecho.

Ha mostrado sus obras en escenarios de Grecia, Chipre y Alemania y ha trabajado con el Teatro Nacional de Grecia, la Fundación Stegi-Onassis, la Organización Teatral de Chipre, el Teatro Maxim Gorki o el Ringlokschuppen Ruhr.