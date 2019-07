Elena Anaya afirma que "como mujer y como actriz" es "una suerte muy grande" trabajar con Woody Allen

Gina Gershon dice que trabajar con el cineasta estadounidense es "un sueño hecho realidad" y cree que en EEUU hay "mucha rivalidad"

La actriz Elena Anaya ha asegurado que "como mujer y como actriz" es "una suerte muy grande" poder trabajar con el director estadounidense Woody Allen en su última película, que comienza a rodarse este miércoles en San Sebastián. En ese sentido, ha afirmado que es "responsable" con los trabajos que elige y, según ha dicho, "una vez más" ha elegido un proyecto "por quien lo dirige, por los actores que van a acompañarme en el proyecto y sobre todo por el guión".

Anaya ha realizado estas afirmaciones, junto al propio Woody Allen, en la rueda de prensa de presentación del nuevo proyecto del cineasta neoyorkino, que se rodará en San Sebastián y otras localizaciones de Gipuzkoa hasta el 20 de agosto, y que cuenta en su reparto, además, con los actores Wally Shawn, Gina Gershon y Sergi López.

Preguntada por si en su decisión de aceptar este papel ha influido el boicot al cineasta en EEUU relacionado con las denuncias de abusos por parte de su hija adoptiva, Dylan Farrow, y del movimiento MeToo, la actriz española ha explicado que a ella le llegó una llamada de Allen, que es para ella "uno de los mejores directores que existe en el mundo".

"Me ofrece un guión maravilloso, con un personaje extraordinario, único y muy entrañable. Creo en la vida, creo en la justicia. Me parece que como actriz tengo que ser responsable de los trabajos que elijo, lo llevo haciendo toda mi carrera y una vez más he elegido un proyecto por quien lo dirige, por los actores que van a acompañarme en el proyecto y sobre todo por el guión", ha expresado.

De este modo, ha asegurado que es "una suerte de la vida que este señor haya visto un día 'La piel que habito' de Pedro Almodóvar y que hoy esté sentada a su lado en esta mesa". "Espero que él disfrute también dirigiéndonos a nosotros y a mí como mujer y como actriz me parece una suerte muy grande", ha subrayado.

Anaya ha insistido en que es una "afortunada" por poder trabajar con Woody Allen y ha señalado que el guión es "una de las historias más bonitas que he leído jamás". "Es un privilegio, una suerte de la vida, un sueño poder formar parte de este proyecto. Ayer le conocí, me ha parecido una persona absolutamente entrañable, un genio, una leyenda y un placer enorme de la vida poderme poner en sus manos", ha expresado.

En la misma línea se ha pronunciado Gina Gershon, quien ha asegurado que "como actriz siempre había querido trabajar con Woody Allen". Pese a que le dijeron que el papel era "algo pequeño", la actriz estadounidense ha afirmado que "iba a decir que sí de todos modos". "Es un guión hermosísimo, es como un sueño hecho realidad", ha subrayado.

Respecto al movimiento MeToo, la intérprete de películas como 'Showgirls' ha asegurado que la situación en EEUU es "una locura" y que hay "mucha rivalidad". A su juicio, son "tiempos salvajes" en los que hay que "analizar cada una de las situaciones y decidir cómo te sientes".

Tras insistir en que está "encantada" de tomar parte del proyecto de Allen, ha destacado la importancia tanto de "estos movimientos" como de que "la gente analice la situación y tome decisiones propias".

ACTORES

En cuanto a los protagonistas masculinos de la película, han expresado su "satisfacción" por poder trabajar a las órdenes de Woody Allen en la misma. En el caso del catalán Sergi López, ha señalado que "todo ha sucedido todo de una manera increíblemente sencilla".

Según ha explicado, "había trabajado ya con Jaume Roures, me habló del proyecto y me dijo que el señor Allen me proponía un papel en una película que iba a rodar en San Sebastián".

"Había ya de entrada, antes de leer el guión y de saber que mi personaje es una bomba, ya tenía el proyecto muchas cosas para no dudar muchos segundos en decir sí. Que te digan que al señor Woody Allen se le ocurre trabajar con alguien como yo que tiene un inglés muy relativo es de agradecer enormemente", ha relatado.

Por su parte, Wally Shawn, rostro habitual en las películas de Allen, ha asegurado que "todos buscamos constantemente cosas que hacer que nos puedan hacer sentir orgullosos como actores", algo que, según ha dicho, en su país "es difícil de encontrar".

En esa línea, ha explicado que trabajar con el director de 'Annie Hall' es "una experiencia muy pacífica, casi onírica, muy distinta a otros", al tiempo que ha considerado también que supone algo "muy personal" porque son los actores los que se "pasean por el sueño" de Woody Allen.

Finalmente, ha asegurado que trabajaría "a tiempo completo, si pudiera" con Allen quien, además, fue su "descubridor" al ofrecerle su primer papel en el cine. "Quizá sin ello no hubiera acabado siendo actor, y es una magia especial volver a rodar con él", ha afirmado.