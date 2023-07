Elche emprenderá "acciones legales" contra Smoking Souls, Iceta y Baldoví por "falsedades"

El Ayuntamiento de Elche ha asegurado este martes que emprenderá las "acciones legales oportunas" ante el grupo Smoking Souls por acusar al gobierno municipal de "cancelar" una actuación en un festival "que no existe" y también ante el ministro de Cultura en funciones, Miquel Iceta, y el diputado en Les Corts, Joan Baldoví, por "difundir bulos".

La edil de Festejos, Inma Mora, ha declarado en rueda de prensa que el consistorio enviará un burofax a la banda y a los representantes políticos que hayan difundido estas "falsedades", después de que la banda denunciara este lunes una supuesta cancelación de un concierto dentro de la programación del supuesto festival 'Palmeral Fest'.

Así, ha explicado que mandarán un burofax a Iceta, quien este martes ha publicado en Twitter un mensaje en el que afirmaba que "Sin cultura no hay democracia. #Stopcensura", además de adjuntar el texto de una noticia en la que se denunciaba la cancelación del concierto.

Asimismo, ha explicado que también se enviará el mismo burofax al diputado de Les Corts y portavoz por Compromís, Joan Baldoví, quien ha compartido una publicación criticando que este era "un caso más de censura", antes de censurar: "Los tenemos que parar y todos y todas somos necesarios".

Concretamente, ha revelado que el burofax se está elaborando y se enviará próximamente por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, puesto que "es inadmisible e intolerante que ciertas personas con cargos públicos actúen con total impunidad tras difundir bulos y falsedades", ha expuesto Mora.

La edil ha sostenido que no existe ningún contrato con la banda, ni la promotora y ha resaltado que el único documento que vincula a la concejalía de Festejos con la banda musical es "un presupuesto que envió el grupo el 22 de mayo", pero no un contrato: "No existe un expediente administrativo para iniciar un contrato, como justificó Smoking Souls".

La edil de Festejos ha aprovechado para defender al Ayuntamiento en la colaboración con "todo tipo de grupos y lenguas" y ha reiterado que el Ayuntamiento de Elche "no censura ni censurará ninguna lengua, y menos el valenciano, y tampoco ninguna banda", porque creen, han comentado, "que todos los grupos y lenguas tienen cabida en la ciudad".

Así, el gobierno municipal ha respondido al grupo de Pego (Alicante), que este lunes tuiteó: "PP+VOX acaben de cancel·lar el nostre concert a Elx. Quina tristor i quina ràbia" (PP+Vox acaban de cancelar nuestro concierto en Elche. Qué tristeza y qué rabia).