Ekain Elorza (Morgan): “Tiene pinta de que éste va a ser un año increíble”

David Masiá

La banda madrileña Morgan empieza 2022 presentando en concierto su nuevo álbum de estudio titulado The River and the Stone y con la sensación, en palabras de su batería, Ekain Elorza, de que tiene pinta que este va a ser un año increíble.

Hay días que la emoción te supera, pero tiene pinta que este va a ser un año increíble, ha señalado Elorza en una entrevista a Efe con motivo de su actuación mañana en Pamplona tras el aplazamiento del concierto que iba a tener lugar el pasado 8 de enero.

El nuevo álbum es un conjunto de diez canciones en las que empezaron a trabajar tras el confinamiento y en el que plasman su estilo con la misma filosofía de siempre: coger unas cuantas ideas y trastear para vestirlas tratando de explorar un poco más los ambientes, conceptos y sonidos. The River and the Stone ha sido mezclado por Stuart White en Los Ángeles y masterizado por Colin Leonard en Atlanta, Estados Unidos.

PREGUNTA: ¿Cómo ha influido la pandemia y el confinamiento en la creación de este nuevo disco?

RESPUESTA: Yo creo que nos ha influido un poco a todos en mayor o menor medida. En lo personal ha debido afectar de forma diferente y dependiendo mucho de la situación vital de cada uno en ese momento.

Nosotros fuimos muy afortunados porque justo nos pilló recién terminada la anterior gira. Nos despedimos en febrero, en un último concierto en Londres, dijimos "un par de meses de vacaciones y nos vemos para componer el disco nuevo". Y nos pilló con el confinamiento, y, en mi caso, estuve tres meses encerrado en el caserío.

En cierto modo me vino bien para valorar más todavía todo lo que estábamos viviendo. Entonces bueno, volvimos a juntarnos en junio del 2020 con eso en la cabeza, nos encerramos en una casa en la sierra de Madrid, y como si fuese un pequeño búnker, ahí se creó el nuevo disco.

P: ¿Cómo está recibiendo el público vuestro nuevo trabajo?

R: Pues muy bien. Nosotros hicimos el disco con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que nuestro público es muy respetuoso con todo lo que hacemos y nos da libertad para crear. Sabemos que está ahí, que viene a los conciertos a disfrutar de lo que hacemos. Y hemos querido seguir con esa filosofía. Confiamos en que la gente lo iba a entender y así está siendo.

P: Morgan sois una banda que ha ido creciendo. ¿Notáis ahora alguna diferencia respecto al primer álbum que sacasteis en 2016?

R: Ahora somos más conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando nos juntamos al principio y empezamos a componer los primeros temas, no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo. No sabíamos ni qué dirección tomar ni nos planteábamos nada.

Y una gran diferencia con los dos discos anteriores es que en este estamos nosotros cuatro solos. Todo lo que suena está hecho por nosotros. No hay cuerdas ni ningún sonido añadido. Ahora tenemos más confianza con lo que estamos haciendo y sin miedo a nada, sabiendo que nuestra filosofía e intuición a la hora de hacer las canciones es buena. Y no para de venir gente a vernos, así que vamos bien por ahí.

P: ¿Cómo lleváis el hecho de volver a tocar en directo con público después de tanto tiempo sin hacerlo?

R: Pues todavía estamos en una nube. Es una sensación muy rara. Tuvimos, yo por lo menos, muchos miedos antes de empezar. Son dos años sin tocar. Hemos visto como compañeros de oficio han estado trabajando en unas condiciones muy duras, con unas restricciones fortísimas.

Nosotros, por suerte, cuando hemos vuelto, pues siguen estando las mascarillas y tal, pero hemos tocado con aforos al cien por cien y claro, recuperar todas esas sensaciones que has tenido guardadas en un cajón durante dos años, pues hay días que la emoción te supera. Yo creo que todavía lo estamos procesando. Hay conciertos que son pura emoción y otros que dices "¿qué está pasando?". Es una sensación muy rara pero increíble.