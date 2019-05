La editorial Reino de Cordelia rescata el universo de "Brian the brain"

Las aventuras de Brian, el niño telépata con poderes telequinésicos más conocido del cómic español, regresan tres décadas después, en un tomo integral con epílogos inéditos de este trabajo del dibujante y guionista leonés Miguel Ángel Martín.

La editorial Reino de Cordelia recupera a "Brian the Brain" en un tomo de más de 400 páginas, donde el lector se volverá a reencontrar con este niño de cerebro a flor de piel, cuya aparición por entregas tuvo lugar en 1990 en la revista Krazy Comics.

La infancia de Brian ya se recopiló en un tomo en 2005 y fue traducido al francés y al italiano; seis años más tarde apareció la novela gráfica sobre su juventud, "Motor Lab Monqi", donde el personaje adolescente se había convertido en cobaya humana de un labortatorio.

En 2014 llegó la tercera y última entrega, "Out of My Brain", en la que el protagonista, adulto y solitario, trataba de ocultar los problemas de concentración fruto de su accidentado pasado laboral.

Estos tres tomos son ahora recopilados por Reino de Cordelia con la intención de hacer un "homenaje a uno de los clásicos del tebeo contemporáneo" que, según afirma el autor del prólogo de esta nueva edición, el escritor Manuel Vilas, se trata también de un "inmenso canto a la soledad de los seres humanos".

"Este niño superdotado y cerebral, sumamente cerebral, que tiene la masa encefálica a flor de piel, es un personaje único que trasciende todas las tramas del futurismo cercano", apunta Vilas.