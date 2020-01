"Edison era como una Kardashian", según el director Alfonso Gómez-Rejón

Magdalena Tsanis

Con Benedict Cumberbatch en la piel de Edison y Michael Shannon en la de su rival George Westinghouse, el cineasta de origen mexicano Alfonso Gómez-Rejón estrena este viernes "La guerra de las corrientes", un filme que relata la disputa entre ambos genios y empresarios por el control de la energía eléctrica.

"Edison perdió la guerra pero es a él a quien recordamos porque siempre estaba pensando en su imagen y su legado, era como una Kardashian", dice a Efe Gómez-Rejón, mientras que para Westinghouse se trataba "no tanto de ser recordado como de cambiar el mundo".

La trama se desarrolla entre finales de la década de 1880 y comienzos de los 90 en Estados Unidos. Las expectativas de los enormes beneficios que implicaba el negocio del suministro eléctrico alentaron esa guerra sucia entre ambas compañías.

Edison inventó la bombilla y fundó la primera empresa eléctrica en 1882 basada en su sistema de corriente continua. Westinghouse, con la ayuda de las patentes de Nikola Tesla, creó una red rival cuatro años después y su sistema de corriente alterna fue el que se llevó el gato al agua.

"Me interesaba la historia", dice el director, pupilo de Martin Scorsese que se dio a conocer en 2015 con la conmovedora "Yo, él y Raquel", "pero sobre todo los temas que hay detrás: la batalla entre humildad y ambición o cual es la verdadera naturaleza de una victoria".

Lo suyo con esta película, por ejemplo, lo considera una victoria, pese a que ha sido "una pesadilla" conseguir estrenar su montaje final.

Inicialmente era una producción para la compañía de Harvey Weinstein. Llegó a estrenarse una primera versión -la de Weinstein alias "Manostijeras"- en el festival de Toronto de 2017 pero a las pocas semanas estalló el escándalo del acoso sexual que acabó con la disolución de la compañía.

Dice Gómez-Rejón que fue Scorsese quien salvó su película. Su contrato con la distribuidora de Weinstein incluía una cláusula que le otorgaba al director de "El irlandés" el derecho del montaje final en caso de disputa.

"No quería llegar a eso, pero pasó, todo explotó. Me enteré por internet de que mi película se iba a estrenar en Europa y era el montaje viejo, pero gracias a esta cláusula, se detuvo, la película se entregó a Scorsese y él me la dio a mi para que hiciera lo que quisiera", relata.

Echando la vista atrás dice que "todo el proceso de postproducción fue una pesadilla" que le puso a prueba como artista, pero que ahora que su película es una realidad "se siente como un triunfo" porque "bueno o malo" es su montaje.

Asume tener que seguir hablando del tema, aunque quiere que su obra hable por sí misma. "No quiero que se defina la película por él otra vez, en realidad esto es algo por lo que pasan muchos directores, sólo que mi proceso fue muy público, pero es la lucha de siempre entre arte y comercio".

Aunque se trata de un filme de época, Gómez-Rejón subraya la lectura actual que tiene. "Ahora tenemos a Jeff Bezos y Elon Musk en la carrera por colonizar el espacio", afirma al tiempo que advierte de la importancia de valorar las repercusiones éticas de la tecnología. Edison inventó la bombilla pero después vino la silla eléctrica.

"Hay que invertir inteligencia emocional y hacer balance porque los cambios son radicales y rápidos. Antes cada cinco años había un invento como la penicilina o la bombilla, pero ahora Facebook ha conseguido elegir un presidente en Estados Unidos en solo 15 años", denuncia.

Otro estreno que el cineasta tiene a la vista es el de la serie "Hunters" en Amazon Prime Video el próximo 21 febrero, en la que ha dirigido a Al Pacino al frente de un grupo de cazadores de nazis.

También tiene pendiente, cuenta a Efe, el rodaje de la película "Limelight", que relatará el ascenso y caída de Peter Gatien, un famoso propietario de clubes nocturnos en Nueva York y que cuenta con el guionista de "Uno de los nuestros", Nicholas Pileggi.